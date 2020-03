Las federaciones deportivas suspenden casi todas sus competiciones debido al coronavirus

Debido a la propagación del coronavirus, son varias las actividades deportivas que han quedado suspendidas, tocando muy de lleno al panorama deportivo sanroqueño. Distintas federaciones han decidido que en los próximos catorce días no habrá fútbol, fútbol sala, atletismo, baloncesto o golf, entre otras disciplinas. En el caso de la natación o rugby, las competiciones se disputarán a puerta cerrada, sin público.

Cascada de aplazamientos y ajustes en las diferentes competiciones deportivas para los próximos catorce días. Aunque se mantiene la competición en natación, la Federación Andaluza ha apuntado que “estas directrices podrán cambiar en función de la evolución de los acontecimientos y las instrucciones de los organismos públicos competentes, incluyendo la suspensión de eventos en cualquier momento”.

La Federación ha recomendado además estar pendientes de las vías de comunicación oficiales hasta dos horas antes del inicio de cualquier competición, por si se produjera alguna novedad, por lo que solo podrá acceder a la piscina el personal mínimo necesario para la celebración de las pruebas.

En el rugby, a día de hoy, la situación está de la siguiente forma. Las concentraciones graduales quedan canceladas durante lo que resta de mes de marzo desde categoría Sub 6 a Sub 12. En ese sentido, queda cancelado el Torneo del Sur de este fin de semana que organiza Ciencias, así como la concentración prevista por Holmes Sotogrande Rugby del Estrecho del día 28 de categoría Sub 12.

También se cancelan durante el mes de marzo competiciones de Promoción, donde está encuadrado el conjunto Sub 14. De momento, solo se mantienen la competiciones de Élite Sub 16, Sub 18 y Senior, aunque se disputarán a puerta cerrada, y solo con el personal necesario para que los partidos puedan desarrollarse.

Las primeras noticias de aplazamientos deportivos llegaban por parte de la Federación Española de Fútbol, que ha suspendido todos los partidos de competiciones no profesionales masculinas y femeninas durante los próximos quince días, y recomendando que se haga lo mismo en las competiciones de ámbito autonómico.

La Federación Andaluza ya ha tomado cartas en el asunto y también ha procedido a interrumpir todas las competiciones. Así lo anunció en la tarde de ayer miércoles mediante un comunicado (circular nº22), tras una reunión de urgencia en la que se estudiaron las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la Real Federación Española de Fútbol, la Consejería de Salud y Familias y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

Los entes federativos deportivos lamentan las molestias y el perjuicio que se pueda ocasionar a todos los clubes con estas decisiones. Pero recuerdan que deben acogerse a las decisiones de las autoridades sanitarias competentes en aras de la mayor seguridad y salubridad tanto del público como de los deportistas.

