La Previa de Juanma Torres, Algeciras CF – CD. Badajoz

Cuando el lector eche un vistazo a esta previo del partido de este domingo que disputarán el Algeciras CF y el CD Badajoz, el conjunto de Salva Ballesta contará con las nuevas incorporaciones del central Bijimine, Wilson Cuero, el portero Javi Jiménez, el mediocentro Yago Pérez y el delantero que llega del Fuenlabrada de la Liga Smartbank Borja Lázaro. Y digo cuando lean ustedes porque a día de hoy aún está abierto hasta las doce la noche el mercado de invierno para reforzarse y puede que llegue algún que otro nuevo componente para la plantilla del centenario club de la ciudad de la bella bahía.

Idas y venidas ha ocupado la actualidad del conjunto del Nuevo Mirador, las dos últimas marchas han sido la inédito central Albert Alavedra y del ídolo del ascenso Antonio Sánchez que se traslada a Jerez para buscar más minutos en el Xerez DFC del Grupo 10 de la Tercera División.

Con todo esto nos visita uno de los favoritos a jugar el play off de ascenso a 2º A y por ende candidato al salto de categoría. Los pupilos del ex internacional tunecino Mehdi Nafti llegan a Algeciras en cuarta posición con 40 puntos y solo a tres del líder Marbella. Un club Club Deportivo Badajoz que llegará a La Menacha con las nuevas incorporaciones de Dani Aquino y del ex jugador del Sporting de Gijón Isma Cerro y por el contrario han causado baja en al entidad pacense el delantero Dani Segovia, Portero y Jairo Morillas.

Un Algeciras CF metido ya de lleno en los puestos de descenso a Tercera División intentará sacar los tres puntos ante un rival que por presupuesto y por clasificación en la tabla no es de la llamada liga del Algeciras. Con el transfer internacional del colombiano Wilson Cuero ya en regla y con la más que presumible presencia sino de todos de un alto tanto por ciento de los nuevos fichajes en el once titular, el equipo cuya entidad preside desde el pasado 27 de Diciembre Nicolás Martínez Andión afronta un tourmalet particular de aquí a lo que queda de competición liguera que no tiene otro objetivo que la permanencia en el Grupo Cuarto de la Segunda División B.

