Jazz en el Embarcadero: Albert Vila Trío y David Defries & The New Gutbucket Academy

Este marzo celebraremos dos conciertos:

1.- Domingo, 8 de Marzo: Albert Vila Trío

2.- Domingo, 29 de Marzo: David Defries and The New Gutbucket Academy

1.-concierto de marzo:

Jazz en el Embarcadero: Albert Vila Trío

Domingo, 8 de marzo – 19:30h.

8€ / Socios de la AVV / socios de Rizoma Gratis

Auditorio del Embarcadero

Avenida Embarcadero, 7 (Acebuchal-Rinconcillo) Algeciras

Albert Vila – guitarra

Bori Albero – contrabajo

Daniel Jonkers- batería

El guitarrista Albert Vila presenta su último proyecto a trío . La música ha sido específicamente escrita para formación de trío de guitarra y está fuertemente enraizada en la tradición del Jazz, pero al mismo tiempo combinada con influencias que van desde el Blues el Jazz hasta el Clásico, Groove y Worldmusic. «La interacción entre el trío con Bori Albero al contrabajo y Daniel Jonkers (Nl) a la batería y su fuerte compromiso con la melodía y el ritmo hacen que este grupo sea una cita obligatoria para todos aquellos que aprecian la música.

2.- concierto de marzo

Jazz en el Embarcadero: David Defries with The New Gutbucket Academy

Domingo, 29 de marzo – 19:30h.

8€ / Socios de la AVV / socios de Rizoma Gratis

Auditorio del Embarcadero

Avenida Embarcadero, 7 (Acebuchal-Rinconcillo) Algeciras

David Defries -Trompeta / Fliscorno / Percusión / Composición y arreglos

Miguel de Gemma – Saxos Alto y Soprano

Joan Codina – Trombón

Jauma Miguel – Piano

Cuni Mantilla – Contrabajo

Jesús Santiago – Percusión

Zeque Olmo – Batería

The New Gutbucket Academy comienzan sus ensayos en Julio 2013. Siguiendo los pasos de la Orquestra de Duke Ellington, Los “New Gutbucket Academy” poseen una energética preparación siguiendo la tradición Africano / Caribeña, y a la vez, examinando el fraseo y contrapunto y armonía con respecto a la tradición clásica Europea. Su nombre hace referencia al jardín cerca de Atenas donde enseñaba Platón (‘Academy’) y a un término jazzístico de los años 30 y 40 (‘Gutbucket’). Ahora vuelven a la carga con un nuevo repertorio para deleitar una vez más al público algecireño que disfrutó de lo lindo en sus exitosos conciertos de 2017, reclamando su vuelva a nuestros escenarios. De hecho, es la primera banda que va a repetir por tercera vez (aunque con diferente repertorio) en la programación de Rizoma en estos cinco años que llevamos programando mensualmente.

