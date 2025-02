Sblocca uno storage di dati illimitato con il rivoluzionario sistema Myriad di Quantum

Il sistema di file all-flash Myriad di Quantum consente una scalabilità senza sforzo dello storage con livellamento automatico dei dati dinamico.

In un salto rivoluzionario per la gestione dei dati, Quantum ha svelato nuovi miglioramenti al suo sistema di file all-flash Myriad. Questo sistema innovativo, ora con livellamento automatico dei dati dinamico, consente alle aziende di scalare senza sforzo il proprio storage senza interruzioni. Immagina di iniziare con solo cinque nodi di server di archiviazione NVMe e di espandere la tua capacità con pochi clic—senza problemi di amministrazione, e tutto entro minuti!

Myriad supporta tecnologie all’avanguardia come GPUdirect di Nvidia e accoglie protocolli vitali come SMB e NFS, rendendolo perfettamente adatto per AI, calcolo ad alte prestazioni e rendering video. Il Direttore Tecnico di Quantum ha sottolineato come gli utenti possano aggiungere nodi di archiviazione senza soluzione di continuità, ottimizzando le prestazioni e la capacità man mano che le loro operazioni evolvono.

L’ultimo aggiornamento introduce un robusto supporto per l’infrastruttura RDMA a 400 GbE e introduce enormi SSD Solidigm con capacità fino a 122,88 TB. Questo significa che le aziende possono raggiungere densità straordinarie, con capacità effettive potenziali che salgono fino a 480 PB su più nodi. Pensa—6 PB in soli 5RU di spazio rack!

Ma c’è di più. Gli utenti beneficeranno di compressione e deduplicazione inline all’avanguardia, vantando fino a un tasso di riduzione dei dati di 20x. Questo significa meno spazio fisico necessario, significativi risparmi energetici e costi di raffreddamento ridotti. Quantum non sta solo ridefinendo lo storage; sta rimodellando il futuro della gestione dei dati.

Non aspettare fino al 2025 per esplorare queste funzionalità rivoluzionarie. Abbraccia il futuro dello storage oggi con Myriad di Quantum—dove capacità incontra prestazioni!

## Caratteristiche migliorate del sistema di file all-flash Myriad di Quantum

Quantum ha recentemente introdotto miglioramenti rivoluzionari al suo sistema di file all-flash Myriad, affinando il modo in cui le aziende gestiscono i dati. Questi miglioramenti si concentrano sulla scalabilità senza sforzo, sulle capacità ad alte prestazioni e su significative efficienze operative.

Innovazioni e specifiche chiave

– Livellamento automatico dei dati dinamico: Questa funzionalità consente una scalabilità senza soluzione di continuità aggiungendo nodi di archiviazione senza interrompere le operazioni in corso. Gli utenti possono iniziare con soli cinque nodi di server di archiviazione NVMe e scalare con pochi clic semplici.

– Supporto per infrastrutture RDMA a 400 GbE: Questo supporto avanzato aumenta notevolmente la larghezza di banda di rete e riduce la latenza, essenziale per applicazioni ad alta domanda.

– Capacità degli SSD Solidigm: Con i nuovi SSD che raggiungono fino a 122,88 TB, le organizzazioni possono massimizzare l’efficienza dello storage, raggiungendo capacità effettive fino a 480 PB su più nodi—un cambiamento radicale per le industrie ad alta intensità di dati.

– Compressione e deduplicazione inline: Le avanzate capacità di gestione dei dati del sistema promuovono fino a una riduzione di 20 volte delle dimensioni dei dati, il che conserva spazio fisico e riduce i costi operativi associati all’energia e al raffreddamento.

Analisi di mercato e tendenze

– Crescente domanda per AI e HPC: L’aumento delle applicazioni di intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni (HPC) sta guidando la domanda di soluzioni avanzate di archiviazione dati come Myriad.

– Focus sulla sostenibilità: Con le preoccupazioni pressanti riguardo al consumo energetico e all’impatto ambientale, la gestione efficiente dei dati di Myriad aiuta le aziende a ridurre la propria impronta di carbonio attraverso minori esigenze di energia e raffreddamento.

Limitazioni e considerazioni

Sebbene Myriad vanti vantaggi significativi, gli utenti potenziali dovrebbero considerare:

– Implicazioni sui costi: L’aggiornamento alla tecnologia più recente può richiedere un investimento significativo, che potrebbe rappresentare una barriera per le organizzazioni più piccole.

– Requisiti di compatibilità: Assicurati che l’infrastruttura esistente possa integrarsi senza problemi con le avanzate capacità di Myriad, in particolare per i sistemi legacy.

## Domande correlate

1. Quali settori possono trarre maggiori benefici dal sistema di file all-flash Myriad di Quantum?

– Settori come la produzione di film e video, la sanità e l’analisi dei dati su larga scala possono trarre enormi benefici dall’archiviazione ad alta densità di Myriad e dalle velocità di accesso rapide, specialmente quelli che utilizzano AI e HPC.

2. Come garantisce Quantum la sicurezza dei dati all’interno del suo sistema Myriad?

– Quantum fornisce robuste misure di sicurezza, tra cui crittografia dei dati, controlli di accesso e registri di audit completi per proteggere le informazioni sensibili e rispettare le normative di settore.

3. Cosa distingue Myriad di Quantum rispetto ad altre soluzioni di archiviazione sul mercato?

– La combinazione unica di scalabilità senza soluzione di continuità, elaborazione dei dati ad alte prestazioni e tecnologie di compressione innovative posiziona Myriad come un leader nel settore rispetto ai sistemi di archiviazione tradizionali.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di Quantum, visita il sito ufficiale di Quantum.