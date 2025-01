Rivoluzionare il calcolo quantistico! Emerse un cambiamento epocale.

ZuriQ Ottiene 4,2 Milioni di Dollari per Ridefinire l’Architettura Quantistica

In una mossa significativa per il calcolo quantistico, ZuriQ ha raccolto con successo 4,2 milioni di dollari in finanziamenti per avanzare nelle sue innovative innovazioni architettoniche. Questo round di finanziamento, guidato da Founderful, ha visto tra i suoi partecipanti rinomati SquareOne, First Momentum Ventures, OnSight Ventures e QAI Ventures.

ZuriQ sta sfidando i metodi convenzionali trasformando il modo in cui gli ioni vengono manipolati all’interno dei suoi sistemi quantistici. A differenza dei modelli tradizionali che gestiscono gli ioni in percorsi lineari, ZuriQ impiega una tecnica rivoluzionaria, sfruttando sia forze elettriche che magnetiche. Questo consente agli ioni di muoversi liberamente nello spazio tridimensionale, simile ai modelli di volo di un aereo, rispetto al movimento ristretto dei veicoli sulle strade.

Divergendo da attori consolidati come Quantinuum e IonQ, ZuriQ ha ripensato gli elementi fondamentali del calcolo quantistico. Questa strategia unica non solo accelera la scalabilità della potenza di calcolo, ma preserva anche la compatibilità con le tecniche consolidate nel campo della ricerca sugli ioni intrappolati. ZuriQ punta a svelare il suo prototipo inaugurale entro quest’anno, presentando un array configurabile di ioni organizzati in un layout bidimensionale.

L’entusiasmo che circonda ZuriQ è palpabile, soprattutto riguardo ai rapidi progressi del team verso il raggiungimento di traguardi che storicamente hanno sfidato l’industria. Il CEO ha sottolineato la necessità di scalabilità oltre i dispositivi quantistici di base, mirata a migliorare significativamente le capacità dei loro sistemi prima dei concorrenti.

Trasformare il Paesaggio Quantistico: Le Implicazioni Più Amplie delle Innovazioni di ZuriQ

