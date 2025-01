Per quanto tempo può l’F-35 sostenere la velocità massima? La risposta potrebbe sorprenderti

L’F-35 Lightning II, uno dei caccia multiruolo più avanzati al mondo, è frequentemente scrutinato per le sue prestazioni e capacità. Una domanda ricorrente che le persone pongono spesso è: Per quanto tempo può mantenere la sua velocità massima?

L’F-35 può raggiungere una velocità massima di circa 1.200 mph o Mach 1.6. Tuttavia, la durata esatta in cui può mantenere questa velocità non è divulgata per motivi di sicurezza e strategici. Ma ecco cosa sappiamo: jet come l’F-35 non sono progettati per mantenere la loro velocità suprema all’infinito.

Consumo di carburante: A pieno postbruciatore – lo stato in cui un aereo opera quando va alla massima velocità – l’F-35 esaurirà rapidamente le sue riserve di carburante, fissando un limite al tempo in cui può rimanere alla velocità massima.

Stress del motore: Un altro fattore critico che limita la velocità massima sostenibile è lo stress fisico sostenuto dal motore in queste condizioni impegnative.

Stress della struttura: Inoltre, l’eccessivo stress sulla struttura dell’aereo derivante dal volo a tali velocità per periodi prolungati limita anche la longevità alla velocità di punta.

Sorprendentemente, la capacità di un jet di sostenere la massima velocità non è necessariamente un elemento determinante nella moderna guerra aerea. Oggi, le battaglie in aria riguardano più la furtività, la guerra elettronica, i sensori avanzati e la comunicazione in rete. Quindi, mentre la capacità dell’F-35 di mantenere la sua velocità massima è interessante, non è l’attributo che lo rende una presenza formidabile nei cieli.

