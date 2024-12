A következő nagy dolog? Az Arqit Quantum forradalmi ugrása!

Jordan Lusk elismert író és gondolatvezető a feltörekvő technológiák és a fintech területén. Bachelor diplomát szerzett informatikából a neves Stanford Egyetemen, ahol az üzlet és a digitális innováció kereszteződése iránti élénk érdeklődése fejlődött. Tíz évnél több tapasztalattal a technológiai iparban Jordan stratégiai szerepeket töltött be különböző startupoknál és me established cégeknél, beleértve a ZeniTech Solutions-nél eltöltött időszakát, ahol a pénzügyi szolgáltatásokban alkalmazott blokklánc megoldásokra összpontosított. Cikkjeit vezető pénzügyi folyóiratokban publikálták, és elkötelezett a technológia átalakító erejének felfedezése iránt az üzlet jövőjének formálásában. Jordan szaktudása nemcsak az akadémiai hátterét tükrözi, hanem szenvedélyét is a digitális pénzügyek fejlődő tájával kapcsolatos jelentős diskurzusok előmozdítása iránt.