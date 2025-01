Blue Origin új Shepard NS-29 küldetése: Úttörő holdi gravitációs szimuláció a fejlett űrkutatásért

A Blue Origin következő New Shepard repülését—NS-29 néven—indítja, hogy holdhoz kapcsolódó technológiákat teszteljen és a megfizethető űrkutatás határait feszegetje. A küldetés indítási időszaka 2024. január 28-án, kedden, 10:00 CST (1600 UTC) kezdődik a nyugati texasi Launch Site One-ból, élő közvetítéssel, amely 15 perccel a fellövés előtt kezdődik.

Első kiterjesztett holdi gravitációs szimuláció

A NS-29 küldetés meghatározó jellemzője a Hold gravitációs környezetének szándékos szimulációja—körülbelül a Föld gravitációjának egyhatoda. A New Shepard legénységi kapszulájának körülbelül 11 fordulat/perc sebességgel való forgatásával a fedélzeti terhek legalább két percnyi holdi gravitációs erőket fognak tapasztalni. Ez a megközelítés, amelyet a NASA is támogat, jelentős előrelépést jelent más holdi gravitációs szimulációs módszerekhez képest, amelyek jellemzően csak néhány másodpercnyi részleges gravitációt kínálnak parabolikus repülések vagy ejtőtorony kísérletek során.

Kulcsfontosságú holdi technológiák tesztelése

A 30 szállított terhekből 29 a legénységi kapszulában van biztosítva, míg egy a rakétán van felszerelve, hogy kitettséget kapjon az űr környezeti feltételeinek. Szinte minden teher a holdi műveletekhez elengedhetetlen technológiák tesztelésére összpontosít, hat fő területet ölelve fel:

In-Situ Erőforrás Használat Poraanyag Kezelés Fejlett Lakóhelyi Rendszerek Érzékelők és Méréstechnika Kis Űrhajózási Technológiák Bemenet, Leszállás és Landolás

A Honeybee Robotics—amely a Blue Origin In-Space Systems részlege—egyedül négy olyan terhet biztosít, amelyek a holdi regolit ásására, fúrására és feldolgozására összpontosítanak. A kísérletek több mint fele a NASA Flight Opportunities programjának támogatásával zajlik, bemutatva egy szoros partnerséget, amely a jövőbeli Hold küldetések előkészítésére irányul.

A New Shepard flottájának bővítése

Az NS-29-gyel a Blue Origin eléri azt a mérföldkövet, hogy több mint 175 kereskedelmi terhet repült a New Shepard-on. A növekvő kereslet jobb kielégítése érdekében a cég most három kapszulát és két rakétát üzemeltet, biztosítva a kompatibilitást és a gyorsabb átfutási időket mind a terhek, mind a potenciális űrhajós repülések számára. Az NS-29 küldetés a Blue Origin újonnan debütált rakétáját használja, amely egy dedikált terhek kapszulájával van párosítva, kiemelve a cég növekvő flottájának sokoldalúságát.

Jövőbeli generációk inspirálása

A legmodernebb űrkutatás mellett az NS-29 több ezer képeslapot is magával visz, amelyeket a diákok a Club for the Future—Blue Origin STEAM-orientált nonprofit szervezete—által adtak be. A 2019-es alapítása óta a szervezet több mint 44 millió embert vonzott világszerte, célja, hogy szenvedélyt ébresszen a tudomány, technológia, mérnöki tudományok, művészetek és matematika iránt a következő innovátor generációban.

