Otključavanje budućnosti: Je li kvantno računalstvo sljedeća zlatna groznica?

Kvantno računarstvo je spremno da revolucionira tehnologiju, a društvene mreže su ispunjene uzbuđenjem kako se 2025. godine približava. Trojica ključnih igrača—D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI) i IonQ, Inc. (IONQ)—nedavno su doživjeli izvanredne dobitke na berzi.

Trenutno procijenjeno na približno 1,3 milijarde dolara, globalno tržište kvantnog računarstva je na putu da dosegne 5,3 milijarde dolara do 2029. godine, sa zapanjujućom godišnjom stopom rasta (CAGR) od 32,7%. Ovaj brzi rast potaknut je brzim usvajanjem kvantne tehnologije, koja nadmašuje tradicionalno računarstvo rješavanjem složenih problema efikasno.

Vodeća konsultantska firma McKinsey predviđa da bi kvantno računarstvo do 2035. godine moglo doprinijeti nevjerovatnih 1,3 triliona dolara globalnoj ekonomiji. Njegove primjene u materijalnim znanostima i farmaceutici su posebno obećavajuće, posebno u poboljšanju sposobnosti umjetne inteligencije i optimizaciji finansijskih usluga.

U samo tri mjeseca, dionice fokusirane na kvantno računarstvo su zabilježile impresivan rast, nadmašivši glavne indekse. Defiance Quantum ETF (QTUM) je porastao za 27,8%, pokazujući potencijal ovog novog tržišta.

Investitori su posebno zainteresovani za D-Wave i Rigetti. D-Wave se ističe u optimizaciji stvarnih problema, dok Rigetti privlači usporedbe sa NVIDIA-om zbog svog fokusa na infrastrukturu kvantnog hardvera. Ipak, preporučuje se oprez s IonQ-om, čije visoke procjene mogu predstavljati rizike uprkos njihovim tehnološkim ambicijama.

### Pregled dionica kvantnog računarstva

Kako se očekivanja za napredak u kvantnom računarstvu povećavaju, investitori su sve više privučeni dionicama u ovom transformativnom sektoru. Neke od najviše raspravljenih kompanija uključuju D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI) i IonQ, Inc. (IONQ). Ove kompanije ne samo da vode u tehnološkoj inovaciji, već i pokazuju značajan rast na berzi.

### Rast tržišta i projekcije

Globalno tržište kvantnog računarstva, trenutno procijenjeno na oko **1,3 milijarde dolara**, predviđa se da će dostići impresivnih **5,3 milijarde dolara** do **2029. godine**, potaknuto godišnjom stopom rasta (**CAGR**) od **32,7%**. Ovaj eksponencijalni rast je uglavnom rezultat sve veće potražnje za tehnologijom sposobnom da se suoči sa složenim problemima koje tradicionalni računari teško rješavaju.

McKinsey & Company predviđa da bi sektor mogao značajno doprinijeti ekonomiji, doprinoseći čak **1,3 triliona dolara** globalnoj ekonomiji do **2035. godine**. Potencijalne primjene tehnologije su ogromne, posebno u oblastima kao što su materijalne nauke, farmaceutska industrija, umjetna inteligencija i finansijske usluge.

### Performanse dionica i trendovi

U proteklih nekoliko mjeseci, dionice kvantnog računarstva su značajno nadmašile glavne tržišne indekse. **Defiance Quantum ETF (QTUM)** je zabilježio izvanredan porast od **27,8%**, što ukazuje na snažan interes investitora i povjerenje u budućnost kvantnih tehnologija.

### Ključni igrači na tržištu

**D-Wave Quantum Inc.** je poznat po svojim sposobnostima u optimizaciji složenih problema, što ga čini privlačnim za kompanije koje žele poboljšati operativnu efikasnost. **Rigetti Computing, Inc.**, često upoređivan sa NVIDIA-om, fokusira se na razvoj visokoperformantnog kvantnog hardvera, što ga čini središnjom tačkom za tehnološki osviještene investitore.

S druge strane, **IonQ, Inc.** predstavlja oprezniju investicionu priliku. Iako posjeduju inovativnu tehnologiju, njihove procjene dionica mogu se smatrati napuhanim, što predstavlja potencijalne rizike za investitore.

### Prednosti i nedostaci ulaganja u dionice kvantnog računarstva

**Prednosti:**

– Potencijal za značajne povrate kako tehnologija sazrijeva.

– Primjena u različitim industrijama, osiguravajući široku potražnju.

– Uključenost velikih tehnoloških kompanija i vlada, što ukazuje na snažnu buduću podršku.

**Nedostaci:**

– Visoka volatilnost i rizik povezani s novim tehnologijama.

– Neizvjesna regulativna okruženja i vremenski okviri usvajanja tržišta.

– Varijabilnost u procjenama kompanija, posebno među liderima u ovom sektoru.

### Poređenje tehnologija kvantnog računarstva

Kada se upoređuju tehnologije kvantnog računarstva ovih kompanija, važno je prepoznati njihove jedinstvene pristupe. Fokus D-Wave-a na optimizaciju kontrastira s posvećenosti Rigetti-a infrastrukturi hardvera, što ističe različite puteve za efikasno iskorištavanje kvantnog računarstva.

### Uvidi i predikcije za budućnost

Kako se napredak u kvantnoj tehnologiji nastavlja, stručnjaci sugeriraju praćenje trendova kao što su:

– Povećana saradnja između kvantnih kompanija i tradicionalnih tehnoloških divova.

– Kontinuirana evolucija kvantnih algoritama koji bi mogli ubrzati usvajanje.

– Potencijal kvantnog računarstva da riješi probleme koje klasični računari smatraju nerješivim, posebno u AI i mašinskom učenju.

### Zaključak

U sažetku, investiciono okruženje u kvantnom računarstvu je dinamično i puno potencijala. Međutim, iako su prilike za rast ogromne, investitorima se savjetuje da provedu temeljno istraživanje i razmotre i obećanje tehnologije i inherentne rizike povezane s novim tržištima.

