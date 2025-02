Otključajte neograničeno pohranu podataka s Quantumovim revolucionarnim Myriad sustavom

Quantumov Myriad all-flash datotečni sustav omogućuje jednostavno skaliranje pohrane s dinamičnim, automatskim niveliranjem podataka.

U revolucionarnom iskoraku za upravljanje podacima, Quantum je predstavio nove poboljšanja svog Myriad all-flash datotečnog sustava. Ovaj inovativni sustav, sada s dinamičnim, automatskim niveliranjem podataka, omogućuje tvrtkama da bez napora skaliraju svoju pohranu bez prekida. Zamislite da počnete s samo pet NVMe Storage Server čvorova i brzo proširite svoju kapacitet s nekoliko klikova—bez administrativnih problema, i sve to unutar minuta!

Myriad podržava najsuvremenije tehnologije poput Nvidia GPUdirect i prilagođava se vitalnim protokolima kao što su SMB i NFS, što ga čini savršeno prilagođenim za AI, visoko-performantno računarstvo i video renderiranje. Tehnički direktor Quantum-a istaknuo je kako korisnici mogu besprijekorno dodati čvorove pohrane, optimizirajući performanse i kapacitet dok se njihovi operativni zahtjevi razvijaju.

Najnovije ažuriranje uvodi robusnu podršku za 400 GbE RDMA infrastrukturu i uvodi masivne Solidigm SSD-ove s kapacitetima do 122,88 TB. To znači da tvrtke mogu postići zapanjujuće gustoće, s potencijalnim učinkovitim kapacitetima koji se penju do 480 PB preko više čvorova. Samo pomislite—6 PB u samo 5RU prostora u ormaru!

Ali tu nije kraj. Korisnici će imati koristi od vrhunske inline kompresije i deduplifikacije, s do 20x smanjenjem veličine podataka. To znači manje fizičkog prostora, značajne uštede energije i smanjene troškove hlađenja. Quantum ne redefinira samo pohranu; oni oblikuju budućnost upravljanja podacima.

Ne čekajte do 2025. da istražite ove revolucionarne značajke. Prigrlite budućnost pohrane danas s Quantumovim Myriadom—gdje se kapacitet susreće s performansama!

Revolucionirajte svoje upravljanje podacima: Otkrijte poboljšanja Quantumovog Myriad-a!

## Poboljšane značajke Quantumovog Myriad all-flash datotečnog sustava

Quantum je nedavno predstavio revolucionarna poboljšanja svog Myriad all-flash datotečnog sustava, usavršavajući način na koji tvrtke upravljaju podacima. Ova poboljšanja fokusiraju se na jednostavno skaliranje, visoke performanse i značajne operativne učinkovitosti.

Ključne inovacije i specifikacije

– Dinamično, automatsko niveliranje podataka: Ova značajka omogućuje besprijekorno skaliranje dodavanjem čvorova pohrane bez ometanja tekućih operacija. Korisnici mogu početi s samo pet NVMe Storage Server čvorova i skalirati s jednostavnim nekoliko klikova.

– Podrška za 400 GbE RDMA infrastrukturu: Ova napredna podrška značajno povećava propusnost mreže i minimizira kašnjenje, što je bitno za aplikacije s visokim zahtjevima.

– Kapacitet Solidigm SSD-ova: S novim SSD-ovima koji dosežu do 122,88 TB, organizacije mogu maksimizirati svoju učinkovitost pohrane, postižući učinkovite kapacitete do 480 PB preko više čvorova—revolucija za industrije koje zahtijevaju velike količine podataka.

– Inline kompresija i deduplifikacija: Napredne mogućnosti upravljanja podacima sustava omogućuju do 20x smanjenje veličine podataka, što štedi fizički prostor i smanjuje operativne troškove povezane s energijom i hlađenjem.

Tržišni uvidi i trendovi

– Rastuća potražnja za AI i HPC: Uspon umjetne inteligencije i aplikacija visoko-performantnog računarstva (HPC) potiče potražnju za naprednim rješenjima za pohranu podataka poput Myriad-a.

– Fokus na održivost: S pritiscima oko potrošnje energije i utjecaja na okoliš, učinkovito upravljanje podacima Myriad-a pomaže tvrtkama smanjiti svoj ugljični otisak kroz smanjene potrebe za energijom i hlađenjem.

Ograničenja i razmatranja

Iako Myriad ima značajne prednosti, potencijalni korisnici trebali bi razmotriti:

– Troškovi: Nadogradnja na najnoviju tehnologiju može zahtijevati značajna ulaganja, što može predstavljati prepreku za manje organizacije.

– Zahtjevi za kompatibilnost: Osigurajte da postojeća infrastruktura može besprijekorno integrirati napredne mogućnosti Myriad-a, posebno za naslijeđene sustave.

## Povezana pitanja

1. Koje industrije mogu imati najviše koristi od Quantumovog Myriad all-flash datotečnog sustava?

– Industrije poput produkcije filma i videa, zdravstvene zaštite i analize velikih podataka mogu izvući ogromne koristi iz Myriad-ove visoke gustoće pohrane i brzih pristupnih brzina, posebno one koje koriste AI i HPC.

2. Kako Quantum osigurava sigurnost podataka unutar svog Myriad sustava?

– Quantum pruža robusne sigurnosne mjere uključujući enkripciju podataka, kontrole pristupa i sveobuhvatne revizijske dnevnike za zaštitu osjetljivih informacija i usklađenost s industrijskim propisima.

3. Što izdvaja Quantumov Myriad od drugih rješenja za pohranu na tržištu?

– Jedinstvena kombinacija besprijekornog skaliranja, visoko-performantnog obrade podataka i inovativnih tehnologija kompresije postavlja Myriad kao lidera u području u usporedbi s tradicionalnim sustavima pohrane.

