פתחו את עתיד מחקר החלבונים! גלו שינוי משחק עבור ביופרמה!

### تحويل تحليل البروتين مع مجموعة الترميز الجديدة من Quantum-Si

في تطور مثير لقطاع الأدوية الحيوية، أعلنت **Quantum-Si Incorporated** عن إطلاق **مجموعة ترميز البروتين** الثورية. من المقرر أن تعزز هذه المنتج الابتكاري كفاءة أبحاث البروتين، خاصة في تطبيقات الأدوية الحيوية.

تستخدم مجموعة الترميز رموز الببتيد لتسهيل *فحص البروتين المتعدد*، مما يعزز بشكل كبير سرعة ودقة التحليلات. هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لـ **تحسين الجسيمات النانوية الدهنية**، و **تقييمات العلاجات القائمة على mRNA**، و **تقييمات خصائص البروتين**. من خلال تبسيط سير العمل، يمكن للباحثين تحقيق تقدير نسبي على نطاق واسع، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والتكاليف التشغيلية.

مع إعداد سريع في ليلة واحدة وبتدخل يدوي ضئيل—أقل من ساعة—تتميز هذه المجموعة بقدرتها على اكتشاف البروتينات ذات الوفرة المنخفضة. إنها تعد أداة حيوية للباحثين الذين يسعون للابتكار في تطوير العلاجات.

أكد جيف هاوكينز، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الحل الجديد من Quantum-Si يمثل خطوة كبيرة في أبحاث البروتين. وأشار إلى أنه يجمع بين *الدقة المتعددة* والمرونة، مما يفتح أبواباً جديدة لـ **تحليل فعال من حيث التكلفة ومتسارع** في أنظمة توصيل الأدوية.

بينما تواصل Quantum-Si تشكيل مجال البروتيوميات، تدعو المهتمين لمعرفة المزيد عن حلولها الرائدة على [quantum-si.com](http://www.quantum-si.com).

تظل Quantum-Si ملتزمة بدفع تطور تكنولوجيا الرعاية الصحية واكتشاف الأدوية، مما يجعل أبحاث البروتين المعقدة أكثر سهولة من أي وقت مضى.

ثورة الأدوية الحيوية: نظرة عميقة على مجموعة ترميز البروتين من Quantum-Si

### تحويل تحليل البروتين مع مجموعة الترميز الجديدة من Quantum-Si

في تطور مثير لقطاع الأدوية الحيوية، أعلنت **Quantum-Si Incorporated** عن إطلاق **مجموعة ترميز البروتين** الثورية. مصممة لتعزيز كفاءة البحث والدقة، من المقرر أن تؤثر هذه المنتج الابتكاري بشكل كبير في تطبيقات أبحاث البروتين، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية.

#### ميزات مجموعة ترميز البروتين

تستخدم مجموعة ترميز البروتين رموز الببتيد لتمكين *فحص البروتين المتعدد.* إليك بعض ميزاتها البارزة:

– **الكفاءة:** تبسط المجموعة عملية تحليل البروتين، مما يسمح للباحثين بإجراء التحليلات بسرعة ودقة أكبر.

– **كشف البروتينات ذات الوفرة المنخفضة:** قادرة على تحديد البروتينات ذات الوفرة المنخفضة، والتي غالبًا ما تكون حاسمة في فهم آليات المرض.

– **إعداد سريع:** يمكن للمستخدمين تحقيق إعداد كامل في أقل من ساعة، تليها معالجة ليلية، مما يجعلها مثالية للمختبرات ذات الجداول الزمنية الضيقة.

#### حالات الاستخدام

تعتبر مجموعة ترميز البروتين مفيدة بشكل خاص للعديد من التطبيقات الرئيسية:

1. **تحسين الجسيمات النانوية الدهنية:** أساسية لتطوير لقاحات وعلاجات mRNA فعالة.

2. **تقييمات العلاجات القائمة على mRNA:** أداة حيوية للباحثين المعنيين بالعلاجات القائمة على RNA، مما يمكّن من تقييمات سريعة للتفاعلات بين RNA والبروتينات.

3. **تقييمات خصائص البروتين:** تدعم الدراسات المتعمقة حول بنية البروتين ووظيفته، وهو أمر أساسي لتطوير الأدوية.

#### الإيجابيات والسلبيات

**الإيجابيات:**

– تسريع عمليات فحص البروتين.

– حل فعال من حيث التكلفة للبحث المتقدم في الأدوية الحيوية.

– دقة محسنة من خلال الاختبارات المتعددة.

**السلبيات:**

– قد تكون تكاليف الاستثمار الأولية كبيرة بالنسبة للمختبرات الصغيرة.

– يجب على الباحثين الحصول على تدريب لتعظيم استخدام النظام.

#### اتجاهات السوق والرؤى

إن الطلب المتزايد على الطب الشخصي وتوصيل الأدوية المستهدف يدفع الابتكار في تقنيات تحليل البروتين. تصل مجموعة الترميز من Quantum-Si في وقت تحتاج فيه شركات الأدوية الحيوية إلى أدوات أكثر تطورًا تسهل أوقات البحث الأسرع والنتائج الأكثر موثوقية.

#### التسعير والتوافر

بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل التسعير المحددة لمجموعة ترميز البروتين علنًا، تهدف Quantum-Si إلى تقديم تسعير تنافسي لضمان أن تكون قدرات البحث المتقدمة متاحة لمجموعة واسعة من المختبرات. يُشجع الأطراف المهتمة على الاتصال بـ Quantum-Si مباشرة للحصول على عروض الأسعار والتوافر.

#### الابتكارات المستقبلية

بينما تواصل Quantum-Si استكشاف التقدم في البروتيوميات، يمكن أن يتوقع القطاع المزيد من الابتكارات التي تعزز قدرات تحليل البروتين. قد تشمل المنتجات المستقبلية حلول برمجية متكاملة لتحليل البيانات، مما يسهل على الباحثين تفسير النتائج المعقدة ودفع مشاريعهم قدمًا.

لمزيد من المعلومات حول حلول Quantum-Si الرائدة وتأثير تقنيتهم على مستقبل الرعاية الصحية واكتشاف الأدوية، قم بزيارة [quantum-si.com](http://www.quantum-si.com).

مع التزامها بدفع تطور البروتيوميات، تعتبر Quantum-Si في وضع جيد لقيادة الطريق لجعل أبحاث البروتين المعقدة أكثر سهولة وكفاءة، وبالتالي المساهمة في تحقيق تقدم كبير في تطوير العلاجات.