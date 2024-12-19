פתיחת העתיד של אבטחת הסייבר!

SEALSQ Corp و Hedera اتحاد قواها

SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) قد اتخذت خطوة جريئة نحو المستقبل من خلال شراكتها مع Hedera لإنشاء أشباه موصلات مقاومة للكم. يهدف هذا التعاون، الذي يسعى للإنتاج بحلول عام 2025، إلى التركيز على منصة الأجهزة الثورية QS7001 التي ستساعد في تأمين البنى التحتية الحرجة ضد التهديدات المتزايدة التي تطرحها الحوسبة الكمومية.

يهدف الجهد المشترك إلى دمج تكنولوجيا الشرائح المتقدمة من SEALSQ مع شبكة Hedera القوية للبلوكشين، مما يساهم في إنشاء استراتيجية طويلة الأمد للأمان عبر المشهد الرقمي. في إطار التحضير لذلك، تقوم SEALSQ حاليًا بالتحقق من عينات الهندسة لتقنيتها المقاومة للكم لضمان الامتثال للمعايير الأمنية الصارمة.

مع النظر إلى المستقبل، تشمل خريطة منتجات SEALSQ لعام 2025 ليس فقط منصة QS7001 المفتوحة ولكن أيضًا وحدة المنصة الموثوقة QVault (TPM). تم تصميم هذا النهج الشامل لتعزيز بروتوكولات الأمان بشكل كبير، خاصة في ضوء التطورات القادمة في الحوسبة الكمومية.

علاوة على ذلك، تدعم الشراكة اعتماد مجموعة CNSA من Hedera، التي تتطلب استخدام مفاتيح AES بطول 256 بت جنبًا إلى جنب مع تجزئة SHA-2 بطول 384 بت. يضع هذا التحرك كلا الشركتين في طليعة الحلول التشفيرية المتطورة اللازمة لعالم ما بعد الكم. مع تقدم تكنولوجيا الكم، يعد هذا التعاون بتعزيز تدابير الأمان لسنوات قادمة.

ثورة في الأمان: مبادرة SEALSQ و Hedera لأشباه الموصلات المقاومة للكم

### مقدمة

في عصر حيث الأمان الرقمي له أهمية قصوى، تقوم SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) وHedera بإحداث ضجة من خلال اتحاد قواهما لتطوير أشباه موصلات مقاومة للكم. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى مواجهة التحديات الكبيرة التي تطرحها الحوسبة الكمومية، مع جدول زمني طموح للإنتاج بحلول عام 2025.

### الميزات الرئيسية للشراكة

**1. تكنولوجيا مقاومة للكم**

تعتبر منصة الأجهزة QS7001 حجر الزاوية في هذه الشراكة، حيث تم تصميمها لتوفير أمان قوي للبنى التحتية الحرجة. تم تصميم هذه الأجهزة لتحمل التهديدات المحتملة من الحوسبة الكمومية، وبالتالي ضمان سلامة وسرية البيانات الحساسة.

**2. التكامل مع بلوكشين Hedera**

يمثل دمج تكنولوجيا الشرائح المتطورة من SEALSQ مع شبكة البلوكشين اللامركزية من Hedera قفزة كبيرة إلى الأمام. يهدف هذا الجمع إلى إنشاء إطار أمان طويل الأمد يعزز حماية الأصول الرقمية.

**3. الهندسة المتقدمة والامتثال**

حاليًا، تقوم SEALSQ بالتحقق بدقة من عينات الهندسة لتقنيتها المقاومة للكم. تتبع هذه العملية معايير أمان صارمة، وتهدف إلى تقديم حلول تلبي متطلبات الأمن السيبراني المستقبلية.

### التطورات المستقبلية: خريطة منتجات 2025

تسلط عروض منتجات SEALSQ لعام 2025 الضوء على استراتيجية أمان شاملة، تشمل:

– **منصة QS7001 المفتوحة**: منصة متعددة الاستخدامات تعزز الأمان الهيكلي.

– **وحدة المنصة الموثوقة QVault (TPM)**: وحدة مخصصة لضمان تخزين المفاتيح بشكل آمن وعمليات التشفير.

يعد هذا النهج المزدوج بتقديم بروتوكولات أمان محسنة تستجيب للتقدم السريع في تكنولوجيا الكم.

### المعايير التشفيرية والامتثال

تؤكد الشراكة أيضًا على اعتماد مجموعة CNSA من Hedera، التي تحدد ضرورة:

– **مفاتيح AES بطول 256 بت**: توفر مستويات عالية من التشفير.

– **تجزئة SHA-2 بطول 384 بت**: تضمن سلامة البيانات وموثوقيتها.

من خلال الالتزام بهذه المعايير، تضع كل من SEALSQ وHedera نفسيهما كقادة في ممارسات الأمان ما بعد الكم.

### الإيجابيات والسلبيات لأشباه الموصلات المقاومة للكم

**الإيجابيات**:

– أمان معزز ضد التهديدات الكمومية.

– الامتثال لمعايير التشفير المتقدمة.

– التكامل مع تكنولوجيا البلوكشين للأمان اللامركزي.

**السلبيات**:

– التكنولوجيا لا تزال قيد التطوير وقد تتطور.

– تكاليف أولية مرتفعة محتملة مرتبطة بالأجهزة الجديدة.

### رؤى السوق والتوقعات

مع تسارع السباق نحو الحوسبة الكمومية، من المتوقع أن ينمو الطلب على التقنيات المقاومة للكم بشكل كبير. تشير شراكة SEALSQ وHedera إلى اتجاه أوسع، حيث تستثمر الشركات عبر القطاعات بشكل استباقي في تقنيات الأمان التي يمكن أن تتحمل التحديات المستقبلية.

### الخاتمة

تشير الشراكة بين SEALSQ Corp وHedera إلى خطوة استراتيجية نحو تقنيات مقاومة للكم، كما تحدد معيارًا لصناعة الأمن السيبراني. مع التركيز على الابتكار والمعايير الصارمة، يمهدون الطريق لمشهد رقمي أكثر أمانًا في مواجهة التهديدات المتطورة.

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