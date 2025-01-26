משימת ניו שפרד NS-29 של בלו אוריג'ן: חקר גרביטציה ירחית מתקדמת עבור מחקר חלל מתקדם

بلو أوريجن تستعد لإطلاق رحلتها القادمة نيو شيفارد – المعروفة باسم NS-29 – لاختبار التقنيات المتعلقة بالقمر ودفع حدود استكشاف الفضاء بأسعار معقولة. يفتح نافذة إطلاق المهمة يوم الثلاثاء، 28 يناير، في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا (1600 UTC) من موقع الإطلاق الأول في غرب تكساس، مع بدء بث مباشر قبل 15 دقيقة من الإقلاع.

أول محاكاة ممتدة لجاذبية القمر

تتمثل الميزة الأساسية لمهمة NS-29 في المحاكاة المتعمدة لبيئة جاذبية القمر – التي تبلغ حوالي سدس جاذبية الأرض. من خلال دوران كبسولة طاقم نيو شيفارد بمعدل حوالي 11 دورة في الدقيقة، ستختبر الحمولة على متنها ما لا يقل عن دقيقتين من قوى جاذبية القمر. يمثل هذا النهج، المدعوم من ناسا، تحسينًا كبيرًا مقارنةً بالطرق الأخرى لمحاكاة جاذبية القمر، التي تقدم عادةً بضع ثوانٍ فقط من الجاذبية الجزئية خلال الرحلات القطبية أو تجارب برج السقوط.

اختبار تقنيات القمر الرئيسية

من بين 30 حمولة يتم إطلاقها، تم تأمين 29 منها داخل كبسولة الطاقم، بينما واحدة مثبتة على الصاروخ لتتعرض للظروف المحيطة في الفضاء. تقريبًا جميع الحمولات مخصصة لاختبار التقنيات الحيوية للعمليات القمرية، وتشمل ستة مجالات رئيسية:

استخدام الموارد في الموقع تخفيف الغبار أنظمة الإقامة المتقدمة المستشعرات والأدوات تقنيات المركبات الفضائية الصغيرة الدخول والنزول والهبوط

تساهم شركة هانيبي روبوتيكس – جزء من قسم أنظمة الفضاء في بلو أوريجن – بأربعة حمولات تركز على الحفر والتنقيب ومعالجة تربة القمر. أكثر من نصف التجارب مدعومة من برنامج فرص الطيران التابع لناسا، مما يعكس شراكة وثيقة تهدف إلى تعزيز الاستعداد للمهام القمرية المستقبلية.

توسيع أسطول نيو شيفارد

مع NS-29، ستصل بلو أوريجن إلى معلم بإطلاق أكثر من 175 حمولة تجارية على نيو شيفارد. لتلبية الطلب المتزايد بشكل أفضل، تدير الشركة الآن ثلاث كبسولات وصاروخين، مما يضمن التوافق وأوقات التحول الأسرع لكل من الحمولات والرحلات المحتملة لرواد الفضاء. ستستخدم مهمة NS-29 صاروخ بلو أوريجن الجديد المزدوج مع كبسولة مخصصة للحمولات، مما يبرز مرونة أسطول الشركة المتنامي.

إلهام الأجيال المستقبلية

إلى جانب الأبحاث الفضائية المتطورة، ستحمل NS-29 آلاف البطاقات البريدية التي ساهم بها الطلاب من خلال نادي المستقبل – منظمة بلو أوريجن غير الربحية التي تركز على STEAM. منذ تأسيسها في عام 2019، شاركت المنظمة أكثر من 44 مليون شخص حول العالم، بهدف إشعال شغف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات بين الجيل القادم من المبتكرين.

المصدر