חישוב קוונטי: המתנה של 20 שנה? מנכ"ל נבידיה מעורר נפילה חדה במניות!

مستقبل الحوسبة الكمومية تحت المراقبة

لقد اهتزت مملكة الحوسبة الكمومية مؤخرًا بتعليقات من الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ. حيث اقترح أن الفائدة العملية لأجهزة الكمبيوتر الكمومية قد لا تتحقق قبل عقدين آخرين، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيم الأسهم لشركات الكم البارزة. تكشف التقارير أن أسهم Rigetti Computing وD-Wave Quantum وQuantum Computing وIonQ انخفضت بأكثر من 40%، مما محا أكثر من 8 مليار دولار من القيمة السوقية.

عبّر هوانغ عن أنه عند مناقشة الجدول الزمني للتقدم الكمومي، قد يكون نطاق 15 إلى 30 عامًا معقولًا، مع اعتبار 20 عامًا اعتقادًا شائعًا بين خبراء الصناعة. هذا التفاؤل المتشائم يرسم أوجه شبه مع الرحلة الطويلة التي قامت بها Nvidia لتعزيز الحوسبة المعجلة.

ومن المثير للاهتمام أن هذا المنظور ليس معزولًا عن هوانغ. إيفانا دليفسكا، رئيسة الاستثمار في Spear Invest، تعبر عن مشاعر مشابهة، معتبرة أن التوقعات لمدة 15 إلى 20 عامًا تعتبر عملية للغاية. مع تقدم تقنية الكم، من الاختراقات الصينية في التشفير إلى شريحة Willow القياسية من Google، تبقى إمكانياتها هائلة.

على الرغم من هذه التقدمات، لا تزال تقنية الحوسبة الكمومية تعتبر في مراحلها الأولى، مشابهة لأيام الحوسبة الكلاسيكية المبكرة في أواخر القرن العشرين. تتزايد التوقعات بينما يتأمل الخبراء فيما إذا كانت توقعات هوانغ ستثبت دقتها في تحديد رحلة الحوسبة الكمومية نحو الاستخدام الواسع.

هل تواجه الحوسبة الكمومية تأخيرًا ممتدًا؟ رؤى وتحليلات

لقد ألقت التعليقات الأخيرة من الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ، بظلالها على مستقبل الحوسبة الكمومية، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في سوق الأسهم لشركات الكم. مع التأكيدات على أن التطبيقات العملية لأجهزة الكمبيوتر الكمومية قد تكون لا تزال بعيدة 15 إلى 30 عامًا، تُرك أصحاب المصلحة في الصناعة لإعادة تقييم استثماراتهم وتوقعاتهم.

### فهم إمكانيات الحوسبة الكمومية

تحتوي الحوسبة الكمومية على وعد بحل مشاكل معقدة لا يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية حلها. قد تُحدث هذه التقنية ثورة في مجالات مثل التشفير وعلوم المواد ومحاكاة الأنظمة المعقدة. على الرغم من التقدم المستمر، لا تزال عملية النشر العملي الأوسع تبدو بعيدة.

### تأثير السوق وانخفاض الأسهم

بعد تصريحات هوانغ، شهدت أسهم اللاعبين الرئيسيين في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك Rigetti Computing وD-Wave Quantum وQuantum Computing وIonQ، انخفاضات تجاوزت 40%. يُترجم هذا الانخفاض إلى خسارة مذهلة تزيد عن 8 مليار دولار من القيمة السوقية، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن الجدول الزمني للاختراقات التكنولوجية.

### رؤى من خبراء الصناعة

توقعات هوانغ ليست منعزلة تمامًا. تدعم إيفانا دليفسكا من Spear Invest فكرة أن الإطار الزمني من 15 إلى 20 عامًا معقول لأجهزة الكمبيوتر الكمومية للوصول إلى كامل إمكاناتها. تشير مثل هذه المنظورات إلى نهج أكثر اعتدالًا في تقييم مستقبل القطاع.

### الاتجاهات الحالية والابتكارات

تتميز ساحة الحوسبة الكمومية بالديناميكية، مع تطورات ملحوظة، بما في ذلك:

– **شريحة Willow من Google**: إنجاز بارز، يُظهر التقدم في قدرات المعالجة الكمومية.

– **اختراقات في الصين**: تقدمات ملحوظة في التشفير الكمومي ومجالات أخرى، مما يدل على المنافسة العالمية في هذا المجال.

### إيجابيات وسلبيات الحوسبة الكمومية

**الإيجابيات:**

– القدرة على حل مشاكل تستغرق حاليًا سنوات لتناولها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

– القدرة على تعزيز الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بقدرات معالجة أسرع.

– فرص لتحقيق اختراقات في الأدوية واكتشاف المواد.

**السلبيات:**

– لا تزال في مراحلها الأولى مع تطبيقات عملية تقدر بعقود بعيدة.

– تكاليف عالية مرتبطة بالبحث والتطوير والتنفيذ.

– تحديات تقنية في الحفاظ على استقرار الكيوبت وتصحيح الأخطاء.

### القيود والتحديات

تواجه أجهزة الكمبيوتر الكمومية عقبات كبيرة، بما في ذلك:

– **معدلات الخطأ**: يجب على أجهزة الكمبيوتر الكمومية الحالية التغلب على معدلات خطأ عالية.

– **قابلية التوسع**: تجميع أعداد كبيرة من الكيوبتات في نظام مستقر لا يزال تحديًا معقدًا.

### التوقعات والرؤى المستقبلية

مع تقدم مجال الحوسبة الكمومية، من المتوقع أن تظهر الاتجاهات التالية:

– **زيادة الاستثمار**: على الرغم من تقلبات الأسهم المثيرة للقلق، فإن الاستثمارات المستمرة من الشركات التقنية الكبرى تشير إلى إيمان طويل الأمد بإمكانات التكنولوجيا.

– **التطورات التنظيمية**: قد تقدم الحكومات سياسات لدعم البحث الكمومي، نظرًا لأهميته الاستراتيجية.

– **تحولات في التركيز**: قد تميل الشركات نحو أنظمة هجينة تجمع بين الحوسبة الكمومية والكلاسيكية لتوفير فوائد فورية بينما تنضج التكنولوجيا.

### الخاتمة

مستقبل الحوسبة الكمومية مليء بالشكوك، ولكنه لا يزال مجالًا ذا إمكانات هائلة واهتمام. بينما قد يكون الجدول الزمني للاعتماد الواسع أطول مما كان مأمولًا سابقًا، تشير الابتكارات والاستثمارات المستمرة إلى أن الرحلة، رغم بطئها، ستستمر في التطور. بينما يقيم الخبراء توقعات هوانغ، يبقى شيء واحد واضحًا: الحوسبة الكمومية هي مجال يمكن أن يعيد تعريف التكنولوجيا والصناعة إذا تم التعامل مع العقبات بشكل فعال.

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