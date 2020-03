Gibraltar decide posponer la fecha del referendum sobre el aborto por el Coronavirus

El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha acordado hoy con el Viceministro Principal, Joseph García, el líder de la Oposición, Keith Azopardi, y la diputada independiente Marlene Hassan Nahon, aplazar el Referéndum sobre el Aborto programado para el próximo jueves 19 de marzo.

El Gobierno cree que el Referéndum no plantea un riesgo de salud puesto que, como ha expresado en repetidas ocasiones el Director de Salud Pública (Director of Public Health), la naturaleza del ejercicio de votación resulta segura. No existe ninguna intención de contradecir los consejos de los profesionales de Salud Pública.

La preocupación que ha motivado al Gobierno es que el consejo para las personas mayores de permanecer en sus hogares y evitar los espacios públicos parece contradecir la llamada a la votación por sufragio universal, lo cual podría causar que el resultado del Referéndum, sea cual sea finalmente, fuese cuestionado. Esto podría, potencialmente, llegar a limitar la legitimidad democrática del Referéndum, lo cual iría en contra del objetivo del ejercicio de plantear la cuestión al pueblo.

La nueva fecha del Referéndum será fijada por el Parlamento de Gibraltar cuando los diputados reciban confirmación de que no habrá ningún riesgo para ningún grupo de edad con derecho a votar.

El Ministro Principal también ha contactado con los líderes de las respectivas campañas del Referéndum, que también han acordado que se trata de la mejor medida en este momento.

Ambas campañas también han acordado suspender sus actividades públicas hasta que la nueva fecha del Referéndum haya sido determinada por el Parlamento de Gibraltar.

El Ministro Principal también ha hablado esta tarde con el Administrador del Referéndum para informarle de la decisión de posponerlo.

A continuación, el Ministro Principal ha firmado una Orden para revocar la Orden anterior que establecía la fecha del Referéndum para el 19 de marzo y, de este modo, ha pospuesto la fecha del Referéndum.

Picardo declaró: “Quiero agradecer al Administrador del Referéndum y a su equipo la labor que han llevado a cabo hasta la fecha para organizar este Referéndum tan importante. Soy consciente de que este retraso implicará que tengan que volver a rehacer gran parte del trabajo que ya han realizado. También deseo agradecer a las respectivas campañas su comprensión y acuerdo en suspender sus actividades hasta que podamos establecer una nueva fecha. He estado en contacto con todos los líderes de los demás partidos.

Hemos acordado que se trata de la mejor opción. Esto no contradice los consejos de Salud Pública, puesto que no estamos haciendo algo que hayan recomendado no hacer, tan solo estamos adoptando una posición respecto a la potencial legitimidad democrática del resultado, la cual deberá resistir cualquier escrutinio. Ésta podría verse afectada por la aparente contradicción de pedir a ciertos segmentos demográficos que permanezcan en sus hogares mientras que al mismo tiempo se les convoca a un ejercicio de sufragio universal. Ralentizar la inevitable propagación del virus en Gibraltar requiere que actuemos de manera decisiva y nos adaptemos de forma dinámica ante el desarrollo de los acontecimientos. Creo que se trata de la mejor decisión para las difíciles semanas que nos esperan”.

