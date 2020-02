Gibraltar aboga en Bruselas por un tránsito fronterizo fluido para todos

El Viceministro Principal, Joseph García, ha afirmado ante el [think tank] European Policy Centre en Bruselas que un tránsito fronterizo fluido para todos, para residentes, turistas y trabajadores, es sinónimo de una mayor prosperidad para todas las partes.

García llegó a Bruselas el domingo tarde por la noche para mantener reuniones y compromisos durante dos días. Se dirigió a un público de elevado perfil compuesto por diplomáticos, periodistas, representantes de las instituciones de la Unión Europea y otros en una sesión informativa muy concurrida y a la que se habían inscrito más de 150 delegados.

El European Policy Centre se constituyó en 1997 y es el think-tank más importante en Bruselas. Este describe su función como una institución que implica a socios, partes interesadas y ciudadanos en la elaboración de políticas europeas y en el debate sobre el futuro de Europa.

El tema de la sesión informativa fue “La otra frontera terrestre del Brexit: Gibraltar y el futuro de la relación entre el Reino Unido y la UE” [Brexit’s other land border: Gibraltar and the future of the UK-EU relationship].

García afirmó que los intentos de la UE de intimidar a Gibraltar no habían contribuido a reforzar la confianza y la buena voluntad de cara al futuro. Declaró que el Pueblo de Gibraltar a menudo se había sentido “agraviado” e hizo un llamamiento para que las políticas del “conflicto y la confrontación” diesen paso al “diálogo y la cooperación”.

Expuso en orden cronológico cada ocasión en la que la UE había decepcionado a Gibraltar durante las negociaciones para abandonar la Unión Europea y a partir de entonces. Se refirió a las directrices de negociación de 2017 que daban a España un supuesto segundo veto, a la exclusión de Gibraltar de los planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo de la UE, a la inclusión de la palabra “colonia” en el Reglamento relativo a los visados y a la exclusión de Gibraltar de las negociaciones sobre el futuro por parte de la UE. En relación con Gibraltar, afirmó que “todo vale” y añadió que esto “representa nada más ni nada menos que el sometimiento de un pequeño territorio por parte de una enorme organización supranacional”.

El Viceministro Principal destacó la posición histórica de Gibraltar desde el 1 de enero de 1973, cuando el Peñón se unió a la Comunidad Económica Europea, tal y como se denominaba entonces, en calidad de territorio europeo de cuyas relaciones exteriores se responsabiliza un Estado miembro. Puso especial énfasis en las condiciones de la membresía de Gibraltar y en la frontera con España resaltando que, en el momento de la adhesión de Gibraltar, la frontera estaba cerrada.

“El Pueblo de Gibraltar plantó cara al dictador español y soportó un encierro de casi dieciséis años en unos pocos kilómetros cuadrados”, explicó. “Ello no puede volver a suceder jamás”.

Declaró ante el público que la vida para Gibraltar en Europa transcurrió de forma tranquila hasta que España se unió en 1986 y comenzó a utilizar su membresía para impulsar su reivindicación.

La reapertura de la frontera, comentó, sentó las bases para el desarrollo de una estrecha relación económica entre las dos partes. Esta ha prosperado mientras Gibraltar estaba en la Unión Europea y no debería quedar en entredicho ahora que el Peñón ha dejado [la UE] al final del periodo de transición.

Explicó las repercusiones económicas positivas que Gibraltar conllevaba para la región vecina de España. Estas incluyen el gasto que hacen los residentes de Gibraltar en España, los más de 14.000 trabajadores fronterizos y los más de 1.500 millones de euros en concepto de exportaciones anuales de España a Gibraltar.

“La manera en la que las personas y los bienes crucen la frontera después del 31 de diciembre de 2020 resulta fundamental para incrementar el nivel de prosperidad compartida que ya existe”, explicó García, añadiendo que ya existían soluciones que permitirían que la fluidez del tránsito fronterizo continuase. Planteó la idea de una zona de circulación común entre Gibraltar y la Unión Europea como posible camino a seguir.

El mensaje, según enfatizó el Viceministro Principal, es que la fluidez fronteriza para todos, para residentes, turistas y trabajadores, equivale a una mayor prosperidad para todas las partes.

