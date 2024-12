Quantum Leap : L’ETF atteint 400 millions de dollars ! Pouvez-vous vous permettre de le manquer ?

Megan Joule est une auteure accomplie et une leader d'opinion dans les domaines des nouvelles technologies et de la fintech. Titulaire d'un Master en administration des affaires de la prestigieuse Columbia Business School, Megan allie son expertise académique à une vaste expérience dans l'industrie. Elle a été analyste senior chez Fintech Innovations, où elle a joué un rôle crucial dans l'élaboration de stratégies visant à promouvoir l'adoption de technologies transformantes dans le secteur financier. Les écrits de Megan explorent les intersections complexes entre la technologie et les services financiers, offrant des perspectives qui habilitent à la fois les entreprises et les consommateurs. Avec une passion pour l'innovation et un engagement à éduquer ses lecteurs, Megan continue de contribuer à des conversations importantes dans le paysage technologique en constante évolution.