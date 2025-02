Sécurité à l’ère spatiale : Comment la technologie quantique de SEALSQ Corp révolutionne les transactions financières

Fiona Pexton est une auteure accomplie et une experte de l'industrie spécialisée dans les nouvelles technologies et la fintech. Elle détient un master en technologie financière de la prestigieuse université d'Oxford, où ses recherches se sont concentrées sur l'intersection de la finance et de l'innovation. Avec plus d'une décennie d'expérience dans le secteur de la fintech, Fiona a travaillé avec des entreprises de premier plan, notamment IQTech Solutions, où elle a joué un rôle essentiel dans le développement d'applications fintech révolutionnaires qui rationalisent les services financiers. Son écriture perspicace démystifie des sujets complexes, les rendant accessibles à un large public. Fiona continue d'explorer le paysage en rapide évolution de la technologie et de la finance, contribuant à diverses publications et s'engageant avec des leaders d'opinion dans l'industrie.