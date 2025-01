Mission NS-29 de Blue Origin : Pionniers de la simulation de gravité lunaire pour la recherche spatiale avancée

Blue Origin est prêt à lancer son prochain vol New Shepard—désigné NS-29—pour tester des technologies liées à la Lune et repousser les limites de l’exploration spatiale abordable. La fenêtre de lancement de la mission s’ouvre mardi 28 janvier à 10h00 CST (1600 UTC) depuis le Site de Lancement Un au Texas occidental, avec une diffusion en direct commençant 15 minutes avant le décollage.

Première Simulation Prolongée de la Gravité Lunaire

Une caractéristique déterminante de la mission NS-29 est la simulation délibérée de l’environnement gravitationnel de la Lune—environ un sixième de celui de la Terre. En faisant tourner la capsule habitée New Shepard à un rythme d’environ 11 révolutions par minute, les charges utiles à bord subiront au moins deux minutes de forces gravitationnelles lunaires. Cette approche, soutenue par la NASA, représente une amélioration significative par rapport à d’autres méthodes de simulation de la gravité lunaire, qui offrent généralement seulement quelques secondes de gravité partielle lors de vols parabolique ou d’expériences en tour de chute.

Test de Technologies Clés pour la Lune

Parmi les 30 charges utiles envoyées, 29 sont sécurisées à l’intérieur de la capsule habitée, tandis qu’une est montée sur le propulseur pour être exposée aux conditions ambiantes dans l’espace. Presque toutes les charges utiles sont consacrées à tester des technologies cruciales pour les opérations lunaires, couvrant six domaines principaux :

Utilisation des Ressources In Situ Atténuation de la Poussière Systèmes de Habitation Avancés Capteurs et Instrumentation Technologies de Petits Véhicules Spatiaux Entrée, Descente et Atterrissage

Honeybee Robotics—partie de la division Systèmes In-Space de Blue Origin—contribue seule quatre charges utiles axées sur le forage, le perçage et le traitement du régolithe lunaire. Plus de la moitié des expériences ont le soutien du programme Flight Opportunities de la NASA, démontrant un partenariat étroit visant à avancer la préparation pour de futures missions lunaires.

Expansion de la Flotte New Shepard

Avec NS-29, Blue Origin atteindra un cap de plus de 175 charges utiles commerciales volées sur New Shepard. Pour mieux répondre à la demande croissante, l’entreprise exploite désormais trois capsules et deux propulseurs, garantissant la compatibilité et des délais de rotation plus rapides pour les charges utiles et les vols d’astronautes potentiels. La mission NS-29 utilisera le nouveau propulseur de Blue Origin associé à une capsule de charges utiles dédiée, mettant en évidence la polyvalence de la flotte croissante de l’entreprise.

Inspirer les Générations Futures

Parallèlement à la recherche spatiale de pointe, NS-29 transportera des milliers de cartes postales fournies par des étudiants à travers le Club for the Future—la fondation à but non lucratif axée sur les STEAM de Blue Origin. Depuis sa création en 2019, l’organisation a engagé plus de 44 millions de personnes dans le monde, visant à susciter une passion pour la science, la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques parmi la prochaine génération d’innovateurs.

