L’informatique quantique est-elle la bombe à retardement pour le Bitcoin ? Découvrez les risques cachés

Zelda Quah est une auteure accomplie et une leader d'opinion dans les domaines des nouvelles technologies et de la fintech. Elle détient un master en technologie financière de l'Université Howard, où ses recherches se sont concentrées sur l'intersection de la blockchain et de la finance traditionnelle. Avec plus d'une décennie d'expérience dans le secteur financier, Zelda a travaillé avec des entreprises à forte croissance, y compris la société fintech innovante, PayQuest Solutions, où elle s'est spécialisée dans le développement de produits et la stratégie de marché. Ses analyses perspicaces et ses perspectives audacieuses en font une conférencière recherchée lors des conférences de l'industrie. L'écriture de Zelda vise à combler le fossé entre des concepts technologiques complexes et des applications pratiques, habilitant son public à naviguer dans le paysage en évolution de la fintech.