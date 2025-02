Le pari audacieux d’Oracle sur l’IA : pourrait-il faire s’envoler les cours des actions ?

Tequila Kincaid est une auteure accomplie et une penseuse reconnue dans les domaines des nouvelles technologies et de la fintech. Titulaire d'un Master en Administration des Affaires de l'Université de Californie, Tequila allie une solide formation académique à une vaste expérience dans l'industrie. Elle a commencé sa carrière chez FinCorp Solutions, où elle s'est concentrée sur les technologies financières innovantes et leur impact sur le marché mondial. Ses réflexions sont façonnées par son expérience pratique dans l'analyse des tendances et des développements dans le paysage fintech. Le style d'écriture engageant de Tequila et sa profonde compréhension des avancées technologiques font d'elle une voix recherchée dans l'industrie, aidant les lecteurs à naviguer dans l'économie numérique en évolution.