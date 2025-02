La technologie quantique secoue la finance : l’odyssée spatiale de SEALSQ révélée

Angela Jaxson est une auteure accomplie et une experte dans les domaines des nouvelles technologies et de la fintech. Elle détient un Master en Technologie Financière de l'Université Métropolitaine de Columbia, où elle a développé une compréhension approfondie de l'intersection entre la finance et l'innovation. La carrière d'Angela s'étend sur plus d'une décennie, au cours de laquelle elle a occupé des postes stratégiques chez NexGen Financial Solutions, une entreprise leader dans le secteur de la fintech, spécialisée dans les services financiers innovants. Ses écrits perspicaces analysent les tendances émergentes et leurs implications, rendant des concepts complexes accessibles à un large public. Angela s'engage à éduquer et à inspirer les autres sur le pouvoir transformateur de la technologie dans la finance.