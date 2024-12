Grands changements chez Quantum Corporation ! Innovations majeures et réajustements financiers à venir

### Mise à jour financière et innovations produits de Quantum Corporation

Quantum Corporation : Naviguer à travers les défis financiers et innover dans les solutions de stockage

### Paysage financier

Quantum Corporation a récemment reporté des résultats financiers mitigés pour le deuxième trimestre, révélant une diminution des revenus de 7% d’une année sur l’autre, totalisant 70,5 millions de dollars. Cependant, l’entreprise a fait preuve de résilience en approchant un EBITDA ajusté proche de l’équilibre et en augmentant significativement son carnet de commandes à 14 millions de dollars. Ces développements suggèrent une reprise potentielle alors que Quantum met en œuvre ses initiatives stratégiques pour améliorer ses opérations et réduire les coûts.

Dans un mouvement audacieux pour stabiliser sa trajectoire financière, Quantum prévoit d’atteindre des économies de 40 millions de dollars d’ici la fin de l’exercice fiscal 2025. Cette perspective stratégique a conduit l’entreprise à réviser ses prévisions de revenus pour l’exercice fiscal 2025 à environ 280 millions de dollars, associée à un EBITDA ajusté anticipé d’environ 3 millions de dollars. Ce changement reflète non seulement une réponse proactive aux défis actuels, mais positionne également Quantum pour une croissance future.

### Innovations dans le développement de produits

Quantum fait sensation dans le monde technologique avec le lancement du Scalar i7 RAPTOR, un système de stockage sur bande révolutionnaire adapté pour répondre aux demandes croissantes de l’intelligence artificielle (IA) et du stockage dans le cloud. Ce système de pointe offre une densité de stockage jusqu’à 200% supérieure aux bibliothèques de bandes d’entreprise traditionnelles. Actuellement, les unités initiales sont en cours de test et de certification auprès des clients, ouvrant la voie à une adoption généralisée.

De plus, Quantum développe un nouveau client de système de fichiers parallèles conçu pour améliorer son système de fichiers tout-flash Quantum Myriad. Ce client innovant est spécialement optimisé pour le GPUDirect Storage® de NVIDIA, qui est crucial pour les applications hautes performances dans des secteurs tels que l’IA, l’apprentissage machine, le calcul haute performance et les sciences de la vie. Les évaluations d’accès anticipé pour ce client prometteur sont prévues pour le premier trimestre de 2025, avec un lancement plus large prévu plus tard dans l’année.

### Perspectives de marché et tendances futures

Alors que les besoins en stockage de données augmentent avec les avancées en IA et les technologies cloud, les innovations de produit de Quantum sont opportunes et pertinentes. La densité de stockage accrue du Scalar i7 RAPTOR répond directement aux exigences de données expansives des applications modernes, ce qui en fait un concurrent solide sur le marché des solutions de stockage. De plus, en améliorant la compatibilité avec l’architecture de NVIDIA, Quantum se positionne efficacement dans le paysage du calcul haute performance.

### Conclusion

Quantum Corporation navigue dans des difficultés financières tout en ouvrant la voie à des avancées technologiques dans le storage des données. Avec des mesures stratégiques de réduction des coûts, des lancements de produits innovants et une attention claire vers l’avenir des solutions de stockage, Quantum est prête à émerger plus robustement dans le paysage évolutif de l’industrie technologique.

