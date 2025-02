Quilke Voracek est un auteur éminent et un leader d'opinion dans les domaines des nouvelles technologies et de la fintech. Titulaire d'un Master en Technologie Financière de la prestigieuse Hult International Business School, Quilke allie excellence académique et profonde compréhension du paysage numérique en rapide évolution. Avec plus d'une décennie d'expérience dans le secteur technologique, il a contribué à des projets innovants chez Boston Dynamics, où il s'est concentré sur l'intégration de technologies de pointe avec des systèmes financiers. Les idées de Quilke ont été présentées dans de nombreuses publications, et il est passionné par l'exploration de la manière dont les technologies émergentes peuvent redéfinir l'industrie financière. À travers son écriture, il vise à combler le fossé entre la technologie et la finance, permettant aux lecteurs de naviguer dans les complexités de l'économie numérique.