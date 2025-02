Déverrouillez un stockage de données illimité avec le système Myriad révolutionnaire de Quantum

Le système de fichiers tout flash Myriad de Quantum permet une mise à l’échelle facile du stockage avec un équilibrage automatique des données dynamique.

Commencez avec cinq nœuds de serveur de stockage NVMe et augmentez rapidement et facilement votre capacité.

Supporte des technologies et protocoles avancés, y compris GPUdirect de Nvidia, SMB, et NFS, idéal pour l’IA et le calcul haute performance.

Offre un support pour une infrastructure RDMA de 400 GbE et des SSD Solidigm avec des capacités allant jusqu’à 122,88 To.

Atteignez des capacités effectives allant jusqu’à 480 Po sur plusieurs nœuds, avec une densité impressionnante de 6 Po en seulement 5U d’espace dans le rack.

Propose une compression et une déduplication en ligne, offrant jusqu’à un taux de réduction des données de 20x pour une efficacité accrue.

Les innovations de Quantum promettent des économies d’énergie significatives et une réduction des coûts de refroidissement, améliorant les capacités de gestion des données.

Dans un bond révolutionnaire pour la gestion des données, Quantum a dévoilé de nouvelles améliorations de son système de fichiers tout flash Myriad. Ce système innovant, désormais doté d’un équilibrage automatique des données dynamique, permet aux entreprises d’augmenter leur stockage sans interruption. Imaginez commencer avec juste cinq nœuds de serveur de stockage NVMe et étendre votre capacité en quelques clics — sans tracas administratifs, et tout cela en quelques minutes !

Myriad prend en charge des technologies de pointe comme GPUdirect de Nvidia et s’adapte à des protocoles essentiels tels que SMB et NFS, le rendant parfaitement adapté aux tâches de IA, de calcul haute performance et de rendu vidéo. Le Directeur Technique de Quantum a souligné comment les utilisateurs peuvent ajouter des nœuds de stockage de manière transparente, optimisant ainsi performance et capacité au fur et à mesure que leurs opérations évoluent.

La dernière mise à jour introduit un support robuste pour l’infrastructure RDMA de 400 GbE et introduit d’énormes SSD Solidigm avec des capacités allant jusqu’à 122,88 To. Cela signifie que les entreprises peuvent réaliser des densités impressionnantes, avec des capacités effectives pouvant atteindre 480 Po sur plusieurs nœuds. Pensez-y — 6 Po en seulement 5U d’espace dans le rack !

Mais ce n’est pas tout. Les utilisateurs bénéficieront d’une compression et d’une déduplication en ligne à la pointe de la technologie, se vantant d’un taux de réduction des données de 20x. Cela signifie moins d’espace physique nécessaire, des économies d’énergie significatives et des coûts de refroidissement réduits. Quantum ne redéfinit pas seulement le stockage ; ils façonnent l’avenir de la gestion des données.

N’attendez pas 2025 pour explorer ces fonctionnalités révolutionnaires. Embrassez l’avenir du stockage aujourd’hui avec Myriad de Quantum — où capacité rime avec performance !

## Fonctionnalités améliorées du système de fichiers tout flash Myriad de Quantum

Quantum a récemment introduit des améliorations révolutionnaires à son système de fichiers tout flash Myriad, affinant la manière dont les entreprises gèrent les données. Ces améliorations se concentrent sur la facilité de mise à l’échelle, les capacités haute performance et l’efficacité opérationnelle significative.

Innovations et spécifications clés

– Équilibrage automatique des données dynamique : Cette fonctionnalité permet une mise à l’échelle transparente en ajoutant des nœuds de stockage sans perturber les opérations en cours. Les utilisateurs peuvent commencer avec seulement cinq nœuds de serveur de stockage NVMe et monter en puissance en quelques clics simples.

– Support pour l’infrastructure RDMA de 400 GbE : Ce support avancé augmente considérablement le débit du réseau et minimise la latence, ce qui est essentiel pour des applications à forte demande.

– Capacité des SSD Solidigm : Avec les nouveaux SSD allant jusqu’à 122,88 To, les organisations peuvent maximiser leur efficacité de stockage, atteignant des capacités effectives allant jusqu’à 480 Po sur plusieurs nœuds — un véritable changement de donne pour les industries intensives en données.

– Compression et déduplication en ligne : Les capacités avancées de gestion des données du système favorisent une réduction de la taille des données allant jusqu’à 20x, ce qui conserve de l’espace physique et réduit les coûts opérationnels associés à l’énergie et au refroidissement.

Aperçus et tendances du marché

– Demande croissante pour l’IA et le HPC : La montée de l’intelligence artificielle et des applications de calcul haute performance (HPC) stimule la demande pour des solutions de stockage de données avancées comme Myriad.

– Accent sur la durabilité : Face à des préoccupations pressantes concernant la consommation d’énergie et l’impact environnemental, la gestion efficace des données de Myriad aide les entreprises à réduire leur empreinte carbone grâce à des besoins réduits en énergie et en refroidissement.

Limitations et considérations

Bien que Myriad présente des avantages significatifs, les utilisateurs potentiels doivent prendre en compte :

– Implications de coût : La mise à niveau vers la dernière technologie peut nécessiter un investissement significatif, ce qui peut constituer une barrière pour les petites organisations.

– Exigences de compatibilité : Assurez-vous que l’infrastructure existante peut s’intégrer de manière transparente aux capacités avancées de Myriad, en particulier pour les systèmes hérités.

## Questions connexes

1. Quelles industries peuvent bénéficier le plus du système de fichiers tout flash Myriad de Quantum ?

– Les industries telles que la production cinématographique et vidéo, la santé, et l’analyse de données à grande échelle peuvent tirer d’immenses bénéfices du stockage haute densité et des vitesses d’accès rapides de Myriad, en particulier celles utilisant l’IA et le HPC.

2. Comment Quantum garantit-il la sécurité des données au sein de son système Myriad ?

– Quantum fournit des mesures de sécurité robustes, y compris le chiffrement des données, les contrôles d’accès et des journaux d’audit complets pour protéger les informations sensibles et se conformer aux réglementations sectorielles.

3. Qu’est-ce qui distingue Myriad de Quantum des autres solutions de stockage sur le marché ?

– La combinaison unique de mise à l’échelle transparente, de traitement de données haute performance et de technologies de compression innovantes positionne Myriad comme un leader dans le domaine par rapport aux systèmes de stockage traditionnels.

