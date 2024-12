Déverrouiller l’avenir de la cybersécurité !

SEALSQ Corp et Hedera unissent leurs forces

SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) a franchi une étape audacieuse vers l’avenir en s’associant à Hedera pour créer des semi-conducteurs résistants aux quantiques. Cette collaboration, visant une production d’ici 2025, se concentre sur la plateforme matérielle révolutionnaire QS7001 qui aidera à sécuriser les infrastructures critiques contre les menaces imminentes posées par l’informatique quantique.

L’effort conjoint a pour objectif d’intégrer la technologie avancée de puces de SEALSQ avec le réseau blockchain robuste de Hedera, établissant une stratégie à long terme pour la sécurité à travers les paysages numériques. En préparation, SEALSQ valide actuellement des échantillons d’ingénierie de sa technologie résistante aux quantiques pour garantir la conformité avec des normes de sécurité strictes.

En regardant vers l’avenir, la feuille de route des produits de SEALSQ pour 2025 inclut non seulement la plateforme ouverte QS7001 mais aussi le module de plateforme de confiance QVault (TPM). Cette approche globale est conçue pour améliorer considérablement les protocoles de sécurité, surtout à la lumière des développements à venir dans l’informatique quantique.

De plus, le partenariat soutient l’adoption de la suite CNSA de Hedera, qui exige l’utilisation de clés AES de 256 bits ainsi que de hachages SHA-2 de 384 bits. Ce mouvement positionne les deux entreprises à l’avant-garde des solutions cryptographiques évolutives nécessaires pour un monde post-quantique. À mesure que la technologie quantique progresse, cette collaboration promet de renforcer les mesures de sécurité pour les années à venir.

Révolutionner la sécurité : Initiative de semi-conducteurs résistants aux quantiques de SEALSQ et Hedera

### Introduction

À une époque où la sécurité numérique est primordiale, SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) et Hedera font des vagues en s’associant pour développer des semi-conducteurs résistants aux quantiques. Ce partenariat stratégique vise à contrer les défis redoutables posés par l’informatique quantique, avec un calendrier ambitieux fixé pour une production d’ici 2025.

### Caractéristiques clés du partenariat

**1. Technologie résistante aux quantiques**

La pierre angulaire de ce partenariat est la plateforme matérielle QS7001, conçue pour fournir une sécurité robuste pour les infrastructures critiques. Ce matériel est conçu pour résister aux menaces potentielles de l’informatique quantique, garantissant ainsi l’intégrité et la confidentialité des données sensibles.

**2. Intégration avec la blockchain de Hedera**

L’intégration de la technologie de puces de pointe de SEALSQ avec le réseau blockchain décentralisé de Hedera représente un bond en avant significatif. Cette combinaison vise à établir un cadre de sécurité à long terme qui améliore la protection des actifs numériques.

**3. Ingénierie avancée et conformité**

Actuellement, SEALSQ valide rigoureusement des échantillons d’ingénierie de sa technologie résistante aux quantiques. Ce processus de validation respecte des normes de sécurité strictes, visant à fournir des solutions qui répondent aux exigences futures de la cybersécurité.

### Développements futurs : feuille de route des produits 2025

Les offres de produits de SEALSQ pour 2025 mettent en avant une stratégie de sécurité globale, qui inclut :

– **QS7001 Open Platform** : Une plateforme polyvalente qui améliore la sécurité infrastructurelle.

– **QVault Trusted Platform Module (TPM)** : Un module dédié pour assurer un stockage sécurisé des clés et des opérations cryptographiques.

Cette approche double promet de fournir des protocoles de sécurité améliorés qui répondent aux avancées rapides des technologies quantiques.

### Normes cryptographiques et conformité

Le partenariat souligne également l’adoption de la suite CNSA de Hedera, qui précise la nécessité de :

– **Clés AES de 256 bits** : Fournissant des niveaux élevés de cryptage.

– **Hachages SHA-2 de 384 bits** : Assurant l’intégrité et l’authenticité des données.

En respectant ces normes, SEALSQ et Hedera se positionnent comme des leaders dans les pratiques de sécurité post-quantique.

### Avantages et inconvénients des semi-conducteurs résistants aux quantiques

**Avantages** :

– Sécurité renforcée contre les menaces quantiques.

– Conformité avec des normes cryptographiques avancées.

– Intégration avec la technologie blockchain pour une sécurité décentralisée.

**Inconvénients** :

– La technologie est encore en développement et peut évoluer.

– Coûts initiaux potentiellement élevés associés au nouveau matériel.

### Perspectives du marché et prévisions

Alors que la course vers l’informatique quantique s’accélère, la demande pour des technologies résistantes aux quantiques devrait croître de manière exponentielle. La collaboration entre SEALSQ et Hedera est indicative d’une tendance plus large, où des entreprises de divers secteurs investissent de manière proactive dans des technologies de sécurité capables de résister aux défis futurs.

### Conclusion

Le partenariat entre SEALSQ Corp et Hedera ne signifie pas seulement un mouvement stratégique vers des technologies résistantes aux quantiques, mais établit également une référence pour l’industrie de la cybersécurité. Avec un accent sur l’innovation et des normes rigoureuses, ils ouvrent la voie à un paysage numérique plus sécurisé face aux menaces évolutives.

Pour plus d’informations sur les technologies de pointe et les développements dans le paysage de la cybersécurité, visitez SEALSQ et Hedera.