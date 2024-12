Kyberturvallisuuden vallankumous: Arqit Quantumin läpimurto-tekniikka

Zelda Quah on menestynyt kirjailija ja ajattelija uusien teknologioiden ja fintechin aloilla. Hänellä on maisterin tutkinto rahoitusteknologiasta Howardin yliopistosta, jossa hänen tutkimuksensa keskittyi lohkoketjun ja perinteisen rahoituksen risteykseen. Yli vuosikymmenen kokemuksella rahoitusalalta Zelda on työskennellyt nopeasti kasvavissa yrityksissä, mukaan lukien innovatiivinen fintech-yritys PayQuest Solutions, jossa hän erikoistui tuotekehitykseen ja markkinointistrategiaan. Hänen näkemykselliset analyysinsä ja tulevaisuuteen suuntautuvat näkökulmansa tekevät hänestä halutun puhujan alan konferensseissa. Zeldan kirjoittaminen pyrkii yhdistämään monimutkaiset teknologiset käsitteet ja käytännön sovellukset, voimaannuttaen yleisöään navigoimaan muuntuvaa fintech-maisemaa.