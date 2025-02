Quilke Voracek on arvostettu kirjoittaja ja ajattelija uusien teknologioiden ja fintechin aloilla. Hänellä on talousteknologian maisterin tutkinto arvostetulta Hult International Business Schoolilta, ja Quilke yhdistää akateemisen erinomaisuuden syvälliseen ymmärrykseen nopeasti kehittyvästä digitaalisesta maisemasta. Yli kymmenen vuoden kokemuksen omaavana teknologiasektorilta hän on osallistunut innovatiivisiin projekteihin Boston Dynamicsilla, jossa hän keskittyi huipputeknologian integroimiseen rahoitusjärjestelmiin. Quilken näkemyksiä on julkaistu useissa julkaisuissa, ja hän on intohimoinen tutkiessaan, miten uudet teknologiat voivat muuttaa rahoitusalaa. Kirjoitustensa kautta hän pyrkii ylittämään teknologian ja rahoituksen väliin jäävän kuilun, valtauttaen lukijoita navigoimaan digitaalisen talouden monimutkaisuudessa.