Kvanttiteknologia rokkaa rahoitusta: SEALSQ:n avaruusooppera paljastettu

Angela Jaxson on lahjakas kirjailija ja asiantuntija uusien teknologioiden ja fintechin aloilla. Hänellä on maisterin tutkinto rahoitusteknologiasta Columbia Metropolitan Universitystä, jossa hän kehitti syvällisen ymmärryksen rahoituksen ja innovaation risteyksestä. Angelan ura kattaa yli vuosikymmenen, jonka aikana hän on toiminut strategisissa rooleissa NexGen Financial Solutionsissa, joka on johtava yritys fintech-sektorilla, erikoistuen innovatiivisiin rahoituspalveluihin. Hänen oivaltavat kirjoituksensa analysoivat nousevia trendejä ja niiden vaikutuksia, tehden monimutkaisista käsitteistä saavutettavia laajalle yleisölle. Angela sitoutuu kouluttamaan ja inspiroimaan muita teknologian muuttavaa voimaa rahoituksessa.