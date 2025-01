Blue Originin New Shepard NS-29 -missio: Kuun painovoiman simulointi edistyksellistä avaruustutkimusta varten

Blue Origin aikoo laukaista seuraavan New Shepard -lennon, joka on merkitty NS-29, testatakseen kuuaiheisia teknologioita ja työntääkseen kohti edullista avaruustutkimusta. Lennolle avautuva laukaisuaika alkaa tiistaina 28. tammikuuta kello 10:00 CST (1600 UTC) Launch Site One -paikasta Länsi-Teksasissa, ja suora verkkolähetys alkaa 15 minuuttia ennen laukaisua.

Ensimmäinen Laajennettu Kuun Painovoimasimulaatio

NS-29-mission määrittävä piirre on Kuun painovoima-ympäristön tarkoituksellinen simulointi – noin kuudennes Maapallon painosta. Pyörittämällä New Shepard -miehistökapseleita noin 11 kierrosta minuutissa, laitteet aluksessa kokevat vähintään kaksi minuuttia kuu painovoimavoimia. Tämä lähestymistapa, jota NASA tukee, edustaa merkittävää parannusta muihin kuu painovoiman simulointimenetelmiin verrattuna, jotka tarjoavat tyypillisesti vain muutaman sekunnin osittaista painovoimaa parabolisten lentojen tai pudotustornikokeiden aikana.

Kuun Teknologioiden Testaus

Kolmestakymmenestä lennettävästä laitteesta 29 on kiinnitetty miehistökapseleihin, kun taas yksi on asennettu raketin lisäosaan altistettavaksi avaruuden ympäristöolosuhteille. Lähes kaikki laitteet on omistettu teknologioiden testaamiseen, jotka ovat ratkaisevia kuuoperaatioissa, kuudessa pääalueessa:

Paikallisten Resurssien Hyödyntäminen Pölyn Hallinta Edistyneet Asumistekniikat Anturit ja Instrumentointi Pienet Avaruusalusteknologiat Laskeutuminen, Lasku ja Maahan Tulo

Honeybee Robotics, joka on osa Blue Originin In-Space Systems -osastoa, tuo yksin neljä laitetta, jotka keskittyvät kuupinnoitteen kaivamiseen, poraamiseen ja käsittelyyn. Yli puolet kokeista saa tukea NASA:n Flight Opportunities -ohjelmalta, mikä osoittaa tiivistä kumppanuutta, jonka tavoitteena on edistää valmiutta tuleville Kuu-missioille.

New Shepard -laivaston Laajentaminen

NS-29:n myötä Blue Origin saavuttaa virstanpylvään, jossa se on lentänyt yli 175 kaupallista laitetta New Shepardilla. Vastatakseen kasvavaan kysyntään yritys operoi nyt kolmea kapselia ja kahta rakettia, varmistaen yhteensopivuuden ja nopeammat käännösaikataulut sekä laitteille että mahdollisille astronauttilennoille. NS-29-missio käyttää Blue Originin juuri lanseeraamaa rakettia, joka on yhdistetty erityiseen laitekapseliin, korostaen yrityksen kasvavan laivaston monipuolisuutta.

Inspiroimassa Tulevia Sukupolvia

Huipputeknologian avaruustutkimuksen rinnalla NS-29 kuljettaa tuhansia postikortteja, jotka opiskelijat ovat lahjoittaneet Club for the Future -järjestön kautta, joka on Blue Originin STEAM-painotteinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Perustamisestaan vuonna 2019 lähtien järjestö on tavoittanut yli 44 miljoonaa ihmistä ympäri maailman, pyrkien sytyttämään intohimon tiedettä, teknologiaa, insinööritaitoja, taiteita ja matematiikkaa seuraavassa innovaatiosukupolvessa.

