Angela Jaxson on alçak ki, atá xakarnay author e expert en los campos de new technologies e fintech. Ela tiene un máster en Financial Technology de Columbia Metropolitan University, donde desenvolvió un profundo entendimiento de la intersección entre finanzias e innovación. La carrera de Angela se extiende por más de una década, durante la cual ha ocupado roles estratégicos en NexGen Financial Solutions, una firma líder en el sector fintech, especializada en services financieros innovadores. Sus escritos perspicaces analizan las tendencias emergentes e sus implicaciones, haciendo conceptos complejos accesibles para una amplia audiencia. Angela está comprometida en educar e inspirar a otros sobre el poder transformador de la tecnología en las finanzas.