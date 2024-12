Abertura do Futuro: A Computação Quântica é a Próxima Corrida do Ouro?

### Inbertzaileak Quantum Computing Akzioen inguruan Hitzak Dabiltza

Quantum computing teknologia iraultzeko prest dago, eta sare sozialak emozioz beteta daude 2025 iristen den heinean. Hiruko garrantzitsuenak—D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI), eta IonQ, Inc. (IONQ)—azkenaldian akzio merkatuan irabazi ikusgarriak izan dituzte.

Une honetan $1.3 bilioi inguruko balioa duen globoko quantum computing merkatua $5.3 bilioietara iristeko bidean dago 2029rako, 32.7%ko hazkunde-tasa konposatuarekin (CAGR). Hazkunde azkar hau quantum teknologiaren azkar adoptatzeak bultzatzen du, tradizionala den computing-a gaindituz arazo konplexuak modu eraginkorrean konpontzen.

McKinsey aholkularitza enpresak aurreikusten du 2035erako, quantum computing-ek $1.3 bilioi inguru ekar dezakeela globoko ekonomian. Material zientzian eta farmazietan bere aplikazioak bereziki agerikoak dira, batez ere adimen artifizialaren gaitasunak hobetzeko eta finantza zerbitzuak optimizatzeko.

Hiru hilabete baino gutxiagoan, quantum-focused akzioen hazkunde ikusgarria izan da, indize nagusiak gaindituz. Defiance Quantum ETF (QTUM) 27.8%ko igoera izan du, merkatu berri honen potentziala erakutsiz.

Inbertzaileak bereziki D-Wave eta Rigetti-n interesa dute. D-Wave errealitateko arazoak optimizatzen nabarmena da, eta Rigetti NVIDIA-rekin alderatzen da, quantum hardware azpiegituretan fokusa jarriz. Hala ere, IonQ-rekin kontuz ibili beharra dago, bere balorazio altuek arriskuak sor ditzaketelako, teknologia ambizioak izan arren.

### Quantum Computing Akzioen Azterketa

Quantum computing-en aurrerapenak esperoan, inbertzaileak gero eta gehiago erakartzen dira sektore transformagarri honetan dauden akzioetan. Hitzaldi handieneko enpresak D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI), eta IonQ, Inc. (IONQ) dira. Enpresa hauek ez dira teknologiaren berrikuntzan lideratzen ari, baizik eta akzio merkatuan hazkunde nabarmena ere erakusten dute.

### Merkatuko Hazkundea eta Aurreikuspenak

Globoko quantum computing merkatua, une honetan **$1.3 bilioi** inguruko balioa duena, **2029**rako **$5.3 bilioi** inguru iristeko aurreikusten da, **32.7%**ko hazkunde-tasa konposatuarekin (**CAGR**). Hazkunde esponentzial hau, tradizionalak konputagailuek arazo konplexuak konpontzeko zailtasunak dituzten teknologien eskaera handitzearen ondorio da.

McKinsey & Company-k sektore honek ekonomian laguntza handia eman dezakeela aurreikusten du, **2035**erako globoko ekonomian **$1.3 bilioi** inguru ekar dezakeela. Teknologiaren aplikazio potentzialak zabala da, batez ere material zientzian, farmazietan, adimen artifizialean, eta finantza zerbitzuetan.

### Akzioen Errendimendua eta Joerak

Azken hilabeteetan, quantum computing akzioen errendimendua indize nagusiak gainditu du. **Defiance Quantum ETF (QTUM)** 27.8%ko igoera nabarmena izan du, inbertitzaileen interes eta konfiantza sendoa adieraziz quantum teknologiaren etorkizunean.

### Merkatuan Garrantzitsuenak

**D-Wave Quantum Inc.** konplexuak optimizatzeko gaitasunengatik ezaguna da, eta horrek erakargarria egiten du operazio eraginkortasuna hobetzeko enpresentzat. **Rigetti Computing, Inc.**, NVIDIA-rekin alderatzen dena, hardware quantum handiko garapenean fokusa jartzen du, eta horrek teknologiaz jabetu diren inbertitzaileen interes nagusia bihurtu du.

Aitzitik, **IonQ, Inc.** inbertsio aukera kontu gehiago eskatzen duen enpresa da. Teknologia berritzailea izan arren, bere akzio balorazioak inflatuak izan daitezke, inbertitzaileentzat arrisku potentzialak sor ditzaketelako.

### Quantum Computing Akzioen Inbertsioaren Abantailak eta Desabantailak

**Abantailak:**

– Teknologia hazi ahala irabazi handiak lortzeko aukera.

– Industria anitzetan aplikazioa, eskari zabala bermatuz.

– Teknologia handiko enpresen eta gobernuen inplikazioa, etorkizuneko laguntza sendoa adieraziz.

**Desabantailak:**

– Teknologia berrien inguruan dagoen aldakortasun handia eta arriskuak.

– Arautze-ingurune ezezagunak eta merkatuaren onarpen denborak.

– Enpresen balorazioen aldakortasuna, batez ere espazioan liderrekiko.

### Quantum Computing Teknologien Konparaketa

Enpresa hauen quantum computing teknologien konparaketa egitean, garrantzitsua da haien hurbilketak ezagutzea. D-Wave-ren optimizazioari ematen dion arreta Rigetti-ren hardware azpiegituretako dedikazioarekin kontrastatzen da, quantum computing-a modu eraginkorrean aprobetxatzeko bide desberdinak azpimarratuz.

### Etorkizunerako Ikuspegiak eta Aurreikuspenak

Quantum teknologiaren aurrerapenak jarraitu ahala, adituek honako joerak behatzea gomendatzen dute:

– Quantum enpresen eta tradizionalen artean lankidetza handitzea.

– Quantum algoritmoen evoluzioa, onarpena azkartu dezakeena.

– Quantum computing-ak tradizionalak diren konputagailuek konpontzeko gai ez diren arazoak konpontzeko aukera, bereziki AI eta ikasketa automatikoan.

### Ondorioa

Laburbilduz, quantum computing-eko inbertsio paisaia bizia da eta potentzial handia du. Hala ere, hazteko aukera handia den arren, inbertitzaileek ikerketa sakona egitea eta teknologiaren promesa eta merkatu berrien inguruko arriskuak kontuan hartzea gomendatzen da.

