Revolutsiooniline Krüogeense Transistori Läbimurre Paljastatud

Zelda Quah on edukas autor ja mõttejuht uute tehnoloogiate ja finantstehnoloogia valdkondades. Tal on rahandustehnoloogia magistrikraad Howard Ülikoolist, kus tema teadustöö keskendus plokiahela ja traditsioonilise raha ristumisele. Üle kümne aasta kogemust finantssektoris on Zelda töötanud kiiresti kasvavate ettevõtetega, sealhulgas innovatiivse finantstehnoloogia firma PayQuest Solutions, kus ta spetsialiseerus toote arendusele ja turustrateegiale. Tema sisukad analüüsid ja tulevikku suunatud vaatenurgad muudavad ta ihaldatud esinejaks tööstuse konverentsidel. Zelda kirjutamine püüab vähendada lõhet keeruliste tehnoloogiate mõistete ja praktiliste rakenduste vahel, volitades oma publikut orienteeruma finantstehnoloogia arenevas maastikus.