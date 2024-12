Quantum Computing Inc. kogub 50 miljonit dollarit! Kuidas see innovaatsiooni toetab

**HOBOKEN, N.J.** – Quantum Computing Inc. (QCi) on teinud uudiseid oma viimaste finantsmaneeridega. Revolutsiooniline kvantoptika ettevõte on sõlminud lepingud instituutsionaalsete investoritega, et müüa **1,540,000 tavalist aktsiat** hinnaga **$5.00** igaühe eest. See on osa registreeritud otsesest pakkumisest. Lisaks pakub ettevõte sama hinnaga veel **8,460,000 aktsiat** samal ajal toimuvast erakohtumisest, mis kokku genereerib muljetavaldava **$50 miljonit** enne kulusid.

Nende pakkumiste sulgemine on oodata **12. detsembril 2024**, sõltuvalt tavapärastest sulgemistingimustest. QCi kavatseb suunata need vahendid **töökapitali** ja **üldiste ettevõtte vajaduste** katteks, tõstes seeläbi oma ressursse kvanttehnoloogia arendamiseks.

Nende tulu ja olemasolevad rahavarud aitavad QCi-l edendada oma **peene kihi liitiumniobaat (TFLN) fotonika kiibi tootmisüksuse** ehitust, mis asub **Tempe, Arizonas**. Rajatis on plaanitud lõpetada **2025. aasta esimeseks kvartaliks**, avades tee suurenenud tootmisvõimekusele ja tulude genereerimisele.

Chris Boehmler, QCi finantsjuht, väljendas pakkumiste osas usku, rõhutades, et need parandavad ettevõtte bilanssi, suurendades samal ajal selle pühendumust teadus- ja arendustegevusele ning tootmisele. **Titan Partners Group** kui paigutusagent toetab ka seda olulist finantstegevust.

Kui QCi valmistub selle uue finantsfaasi jaoks, näeb kvantkompuutingu tulevik paremini välja kui kunagi varem.

Kvantkompuutingu Inc. plaanib revolutsiooniliselt muuta tehnoloogiat suure aktsiapakkumisega

### QCi hiljutise finantsstrateegia peamised puntid

– **Eeldatav sulgemise kuupäev**: Nende pakkumiste sulgemine on oodata **12. detsembril 2024**, sõltuvalt tavapärastest sulgemistingimustest.

– **Rahasüsteemide kasutamine**: Selle finantstegevuse tulu suunatakse peamiselt **töökapitali** ja **üldiste ettevõtte vajaduste** täitmiseks, rõhutades ettevõtte pühendumust kvanttehnoloogia algatuste edendamisele.

– **Uus tootmisüksus**: QCi kavatseb täiustada oma **peene kihi liitiumniobaat (TFLN) fotonika kiibi tootmisüksust** **Tempe, Arizonas**, mis on kavandatud lõpetamiseks **2025. aasta esimeseks kvartaliks**. See rajatis kavatseb oluliselt suurendada tootmisvõimekust, mis omakorda peaks tooma kaasa tulude kasvamise.

### Uuendused kvanttehnoloogias

QCi algatus ei tähenda mitte ainult finantskasvustrateegiat, vaid ka pühendumust kvanttehnoloogia edendamisele. TFLN fotonikiipide kasutamine tähistab olulist uuendust kvantkompuutingu riistvaras, pakkudes täiustatud jõudlust ja võimekusi, mis on olulised mitmesugustes rakendustes alates telekommunikatsioonist kuni pokkumite lahendusteni.

### QCi laienemise plussid ja miinused

#### Plussid:

– Suurenenud rahastus teadusuuringuteks ja arendusteks.

– Suurenenud tootmisvõime, mis viib potentsiaalse tulude kasvu.

– QCi positsioneerimine kvantoptika valdkonna oluliseks tegijaks.

#### Miinused:

– Turuvõnkumine võib mõjutada aktsiate sooritusvõimet pärast pakkumist.

– Sõltuvus uue rajatise eduka ehitamise ja aktiveerimise tagajärgedest.

### Turuanalüüs

Globaalne kvantkompuutingu turg on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, ajendatuna suurenenud investeeringutest teadus- ja arendustegevusse, riistvara tehnoloogia parandamisest ning laienevatest rakendustest, sealhulgas krüptograafia, tehisintellekti ja keerukate probleemide lahendamise valdkonnas. Analüütikud väidavad, et sellised ettevõtted nagu QCi on hästi positsioneeritud sellel suunal, mis viib pideva pikaajalise kasvu poole.

### Tulevikuennustused

Kui QCi edukalt navigeerib selle finantsfaasi ja suurendab oma operatiivvõimekusi, ennustavad analüütikud aktsiate sooritusvõime ja tehnoloogiliste edusammude kasvu. QCi uuenduste tulemused võivad avada tee läbimurretel, mis muudavad põhjalikult kompuutereid.

