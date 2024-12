Läbimurre kvantarvutuses! Tehisintellekt revolutsiooniliselt muutnud kalibreerimisprotsessi!

**Suurepärane Kvanthüppe Rigetti Computing’ult**

Kvantcomputing’u maastikul toimunud põnevas arengus on Rigetti Computing, Inc. teatanud oma aktsiahindade märkimisväärsest tõusust, kus RGTI kerkis 24,7% kuni $5,575. Tõusu põhjuseks on ettevõtte revolutsiooniline AI-põhine kalibreerimise saavutus.

Koostöös Quantum Machines’iga on Rigetti edukalt kasutanud tehisintellekti, et sujuvamaks muuta oma 9-qubit Novera kvantprotsessorite (QPU) kalibreerimist. See uuenduslik lähenemine mitte ainult ei suurenda kiirus, vaid parandab ka oluliselt täpsust kvant-süsteemide seadistamisel.

See verstapost saavutati “AI for Quantum Calibration Challenge” raames prestiižikas Iisraeli kvantkomputing’u keskuses (IQCC). Traditsiooniliselt on kvantseadmete kalibreerimine olnud kohutav ja töömahukas ülesanne, kuid osalejate, nagu Quantum Elements ja Qruise, saavutatud edusammud, näitavad märkimisväärseid tõhustamisi.

Quantum Elements saavutas hämmastava 99,9% ustavuse üksik-qubit uste jaoks, samas kui Qruise suutis kalibreerida kõik üheksa qubit’i samaaegselt. Need läbimurded sillutavad teed kvanttehnoloogiate tulevikku, vähendades oluliselt kvant-interaktsioonide ja parameetrite kaldumisega seotud keerukusi.

Kuna kvantsüsteemid muutuvad üha keerukamaks, kasvab vajadus tõhusate kalibreerimislahenduste järele. AI saavutused selles valdkonnas rõhutavad transformatiivset muutust, mis võib edendada kvantkomputing’u tööstust enneolematul kiirusel. Rigetti tehnoloogiadirektor peab seda automatiseerimist tähtsaks teguriks kvanttehnoloogiate efektiivseks skaleerimiseks ilma kvaliteedis järeleandmisteta.

