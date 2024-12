Kvantüüm Hüpe! Aktsiad Tõusevad Läbimurde Teate Tõttu

**Erutus tõuseb kvantarvutuse valdkonnas pärast Google’i olulist avaldust, mis tõukab Rigetti Computing’i aktsiad taevasse.** Teisipäeval koges vähem tuntud ettevõte oma aktsiahinna märkimisväärset 40% tõusu, mis tähistab selle teist suurimat ühepäevast kasvu kunagi. See järgneb ajaloolisele tõusule üle 58%, mis toimus 25. novembril, mis on senine parim kauplemissessioon.

**Selle tõusu katalüsaatoriks oli Google’i kuulutus oma revolutsioonilisest kiibist, mida nimetatakse Willowiks.** Tehnoloogiahiiglane kirjeldas seda uut pooljuhtmaterjali kui võimet dramaatiliselt vähendada vigu, kui see skaleerub rohkemate qubititega – kvantandmete kodeerimise jaoks kriitiliste üksustega. Veenvas demonstreerimises väitis Google, et Willow lõpetas mõõdikülesande vähem kui viie minutiga, saavutuse, mille nad väitsid, et kõige kiiremad praegused superarvutid vajaksid selleks arusaamatult 10 septillion aastat.

Kuigi kvantarvutuse praktilised rakendused on veel horisondil, on riskifondi haldur Eric Jackson väljendanud oma optimistlikku vaadet sektori suhtes, viidates sellele, et praegune entusiasm kvanttehnoloogia ümber sarnaneb varasema huviga krüptovaluutade ja tehisintellekti vastu. Ta tõi esile oma investeeringu Rigetti, märkides selle turuvõimaluse tagasihoidliku 1 miljardi dollari piiri juures.

**Kuni tänaseni on Rigetti aktsiad tõusnud üle 570% ainult sel aastal**, luues turukapitalisatsiooni umbes 1,6 miljardit dollarit. BlackRock on Rigetti peamine institutsionaalne tegija, omades ettevõttes märkimisväärset osalust, mis rõhutab veelgi selle kasvavat tähtsust valdkonnas.

Kvanthüpe: Kuidas Google’i Willow kiip muudab kvantarvutuse maastikku

**Sissejuhatus kvantarvutusse ja viimased arengud**

Kvantarvutus kogub kiiresti hoogu, eriti pärast Google’i hiljutist tipptasemel kiibi Willow avalikustamist. Seda pooljuhtmaterjali peetakse suureks läbimurdeks võimsamate kvant süsteemide otsingul. Selle arengu keskel on Rigetti Computing, vähem tuntud, kuid olulise tegijana kvantvaldkonnas, näinud oma aktsiate dramaatiliselt tõusvat hinda, kehastades kasvavat elevust ja investeeringute huvi selles sektoris.

**Google’i Willow kiibi omadused**

Google’i Willow kiip on konstrueeritud, et vähendada vigu märkimisväärselt, kui lisatakse rohkem qubite. See uuenduslik disain on oluline kvantarvutuse usaldusväärsuse ja skaleeritavuse suurendamiseks. Eriti märkimisväärne on, et mõõdiktestis lõpetas Willow ülesande vähem kui viie minutiga – protsess, mis võtaks traditsioonilistel superarvutitel hämmastavad 10 septillion aastat. See jõudlus rõhutab mitte ainult kiibi kiirus, vaid ka kvantarvutuse potentsiaali lahendada keerulisi probleeme, mis jäävad klassikaliste arvutite võimetest välja.

**Turureaktsioon ja investorite meeleolu**

Willow’i kuulutus toimis katalüsaatorina Rigetti aktsiatele, mis tõusid 40% võrra järgmisel päeval pärast uudist. See tõus peegeldab laiemat suundumust tehnoloogiaturul, kus investorite huvi kvanttehnoloogiate vastu on taas elavnenud. Riskifondi haldur Eric Jackson tõi esile, et praegune entusiasm kvantarvutuse ümber sarnaneb krüptovaluutade ja tehisintellekti tõusu ajal nähtud innukusele.

**Rigetti Computing’i kasvav mõju**

Rigetti aktsiate hämmastav üle 570% tõus sel aastal on andnud ettevõttele turukapitalisatsiooni umbes 1,6 miljardit dollarit. See märkimisväärne kasv rõhutab kvantarvutuse idufirmade potentsiaali. Eriti märkimisväärne on, et BlackRock, üks maailma suurimaid investeerimishaldusettevõtteid, omab Rigetti’s olulist osalust, mis näitab usaldust selle tulevikuväljavaadete suhtes kvantmaastikul.

**Kvanttehnoloogia plussid ja miinused**

**Plussid:**

– **Ükskõikne töötlemisvõime:** Kvantarvutid suudavad teostada arvutusi kiirusel, mida klassikalised arvutid ei suuda saavutada.

– **Vigade vähendamine:** Willow kiibi sarnased edusammud tähendavad samme usaldusväärsemate kvantarvutuste suunas.

– **Potentsiaalsed rakendused:** Tööstusharud, sealhulgas farmaatsia, finants ja logistika, võiksid kvantarvutuse võimest lahendada keerulisi optimeerimisprobleeme tohutult kasu saada.

**Miinused:**

– **Kallid arenduskulud:** Kvanttehnoloogia uurimistöö ja inseneritöö on erakordselt kulukad.

– **Tehnilised väljakutsed:** Skaleeritavus ja vigade parandamine jäävad olulisteks takistusteks.

– **Turul ebakindlus:** Kvanttehnoloogiate praktiline rakendamine on endiselt suures osas teoreetiline, tekitades riske investoritele.

**Tulevased suundumused ja uuendused**

Kvantarvutuse maastiku oodatakse kiiresti arenevat. Uuendused, mis sarnanevad Google’i Willow kiibile, tõenäoliselt ilmuvad, edendades tõhusamate kvant süsteemide arengut. Kui sellised ettevõtted nagu Rigetti jätkavad oma tehnoloogiate arendamist, võime olla tunnistajaks uutele kvantarvutuse rakendustele, mis võivad häirida olemasolevaid tööstusharusid ja määratleda tehnoloogilisi võimalusi ümber.

**Kokkuvõte**

Kvanttehnoloogia ümber toimuv elevus, mille on käivitanud sellised uuendused nagu Google’i Willow kiip, kuulutab tehnoloogia tööstusele ümberkujundava perioodi. Rigetti Computing’i muljetavaldav aktsia tulemus peegeldab kasvavat investorite huvi selles kiiresti arenevas valdkonnas. Uuringute edenedes ja uute lahenduste ilmnemisel on kvantarvutus valmis ümber määratlema meie lähenemist keeruliste probleemide lahendamisele ja andmete töötlemisele.

