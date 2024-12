Kvantkompuutri aktsiad tõusevad! Ära jäta neid mängumuutjaid vahele!

“`html

Kvanttehnoloogiate tõus

Kvantkomputatsiooni sektor kogeb plahvatuslikku kasvufaasi, köites investoreid ja tehnoloogiaentusiaste. Sellel on ulatuslikud rakendused tööstusharudes nagu farmaatsia, küberjulgeolek ja tehisintellekt, muutes selle uuendusliku tehnoloogia rahaturgude keskpunktiks.

Selle suuna juht on D-Wave Quantum Inc. (QBTS), mille aktsiahind on ühe kuu jooksul tõusnud hämmastavad **246%**. CEO Alan Baratz’i hiljutine kommentaar riiklikul televisioonil tõi esile ettevõtte murrangulised uuendused kvantannealimises, meetodis, mis on kohandatud keerukate optimeerimisprobleemide lahendamiseks erinevates valdkondades.

25. novembril hindas üks finantsfirma D-Wave’i aktsiat uuesti, andes sellele **Osta** hinnangu ja tõstes oluliselt hinnasihti. Nende kohalolek Kvanttehnoloogiate Foorumil tutvustas nende tehnoloogia praktilisi rakendusi, tugevdades koostööd prestiižsete institutsioonidega nagu Lõuna-Californias asuv ülikool.

D-Wave ei ole selles õitsevas valdkonnas üksi. Rigetti Computing (RGTI) on hiljuti saavutanud **206%** kasvu, mida juhib strateegilised partnerlused ja uus kvantprotsessor, mis asub tipptasemel teadusasutuses. IonQ (IONQ) on kogenud stabiilset **70%** tõusu, mille taga on märkimisväärsed lepingud, mis suurendavad selle kasvu. Samal ajal on Quantum Computing Inc. (QUBT) üllatanud **487%** kasumiga, mille on toonud kaasa olulised tellimused ja kasvav teaduslik kohalolek.

Kuna kvanttehnoloogiad arenevad, positsioneerivad need ettevõtted end oluliste mängijatena muutuvas maastikus, muutes nad aktsiateks, mida tasub tähelepanelikult jälgida.

