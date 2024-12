Kvantinvesteeringute buum! D-Wave’i aktsiad on valmis tehnoloogiat revolutsioonima.

Hazel Dodson on silmapaistev autor ja mõtlemisliider uute tehnoloogiate ja fintechi valdkondades. Tal on magistrikraad finantstehnoloogias prestiižikas Quinton Instituudis, mistõttu on ta arendanud sügava arusaama finantse ja innovatsiooni ristumisest. Hazeli professionaalne teekond hõlmab olulist kogemust Windham Technologies, kus ta mängis keskset rolli tipptasemel lahenduste väljatöötamisel, mis kajastavad tänapäeva digitaalse majanduse vajadusi. Tema arusaamad kerkivatest suundumustest ja muutvatest tehnoloogiatest on ilmunud erinevates tööstusväljaannetes, muutes ta otsituks häälaks fintechi kogukonnas. Oma kirjutistes püüab Hazel ületada keeruka tehnoloogia ja selle praktiliste rakenduste vahelisi lõhesid, andes lugejatele võimaluse kindlalt navigeerida arenevas finants- ja tehnoloogiamaisemas.