Avage oma kvantpotentsiaal! Suured auhinnad ootavad!

Pasqal on põnevil, et rääkida oma kauaoodatud teise “Blaise Pasqal Kvantväljakutse” Hackathonist. See globaalne algatus kutsub uuendajaid kogu maailmast rakendama kvant AI tehnoloogiat jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks. Pürgivad võitjad konkureerivad peaauhinna nimel, mille väärtus on 15 000 € (umbes 19 100 $), auhindade väljakuulutamine toimub aprillis 2025.

See põnev üritus kooskõlastub ÜRO säästva arengu eesmärkidega ja julgustab osalejaid uurima revolutsioonilisi rakendusi kvant AI-s elutähtsates valdkondades, sealhulgas energiakasutuse tõhususes, ressursside haldamises ja jätkusuutlikus tervishoiuinnovatsioonis. Kaheksa nädala jooksul saavad konkurendid ligipääsu spetsiaalsele platvormile, mis soodustab koostööd, samuti saavad nad kasu ekspertide mentorlusest ja kaasahaaravatest virtuaalsetest meistriklassidest oma projekti arendamise täiustamiseks.

Osalejatel on võimalus moodustada meeskondi ja esitada oma uuenduslikud kontseptsioonid, samas kui 15 parimat meeskonda jõuavad konkurentsivõimelisse kahe nädala virtuaalsesse hackathoni, mis toimub veebruaris 2025. Kvantkompuutingu ja AI valdkonna mainekate ekspertide paneel, sealhulgas Pasqali tegevjuht, hindab projekte ja määrab võitjad.

Sellest erakordsest väljakutsest osa võtmiseks külastage ametlikku Pasqali veebisaiti registreerimise üksikasjade ja lisainformatsiooni saamiseks, kuidas kujundada jätkusuutlikku tulevikku kvanttehnoloogia abil. Ärge jätke kasutamata võimalust panustada potentsiaalselt muutvatesse lahendustesse, mis kasu toovad meie planeedile!

### Blaise Pasqal Kvantväljakutse Peamised Omadused

– **Globaalne Osalemine**: Võistlus on avatud meeskondadele üle kogu maailma, julgustades rahvusvahelist koostööd ja ühisõppe kogemusi.

– **Mentorlus ja Ressursid**: Osalejad saavad juhendamist tööstuse liidritelt virtuaalsete meistriklasside ja individuaalsete mentorluse sessioonide kaudu, mis on keskendunud kvant AI tõhusale rakendamisele reaalses maailmas.

– **Ekspertide Hindamine**: Esinduslik paneel, mis koosneb kvantkompuutingu ja tehisintellekti ekspertidest, hindab esitatud tööd, tagades õiglasel alusel hindamise uuenduslikkuse, teostatavuse ja mõju põhjal.

### Kuidas Osaleda

1. **Registreerimine**: Huvi tundmata osalejad saavad registreeruda väljakutsesse ametlikul Pasqali veebisaidil.

2. **Meeskonna Moodustamine**: Meeskonnad peavad koosnema erinevaid oskusi omavatest isikutest, ideaaljuhul ühendades teadmised kvanttehnoloogiast, keskkonna teadusest ja uuenduslikust probleemilahendusest.

3. **Kontseptsiooni Arendamine**: Meeskondadel on spetsiaalne kaheksanädalane periood, et uurida ja arendada oma ideid, mis on suunatud jätkusuutlike arengu eesmärkide saavutamisele, eriti sellistes valdkondades nagu energiakasutuse efektiivsus, ressursside haldamine ja tervishoid.

4. **Lõplik Hindamine**: 15 parimat meeskonda kutsutakse rangesse kahe nädala virtuaalsesse hackathoni, et täiustada oma projekte ja esitada oma lahendused.

### Hind ja Auhinnad

Väljakutse peaauhind on 15 000 €, mis mitte ainult ei tunnusta rahalist investeeringut, vaid julgustab ka edasist uurimist ja arendust teostatavate lahenduste osas.

### Suundumused ja Ülevaated Kvantkompuutingu Alal Jätkusuutlikkuse Nimel

Kvantkompuutingu ja AI integreerimine on seadnud eesmärgiks revolutsioonida paljusid valdkondi, eriti pressing jätkusuutlikkuse probleemide lahendamisel. Kvanttehnoloogia suudab analüüsida suuri andmekogumeid palju efektiivsemalt kui klassikalised arvutid, pakkudes ülevaateid, mis võivad viia tõhusama ressursside kasutamise ja süsiniku jalajälje vähendamiseni.

### Väljakutse Eelised ja Puudused

**Eelised**:

– Toetab uuenduslikke lahendusi reaalses elus tekkivatele probleemidele.

– Ligipääs globaalsele võrku mõttekaaslaste ja mentoritega.

– Oluline rahaline auhind võitjale.

**Puudused**:

– Kõrge konkurentsiolukord võib mõningaid osalejaid heidutada.

– Osalemiseks võib olla vajalik edasijõudnud teadmus kvantkompuutingu ja AI alal, et olla edukas.

### Järeldus

Blaise Pasqal Kvantväljakutse esindab olulist võimalust uuendajatele kasutada tipptehnoloogiat meie planeedi heaks. Need, kes soovivad panustada muutvatesse lahendustesse, on julgustatud osalema ja jätma oma jälje kvant-süsteemi evolutsioonis.

Lisainformatsiooni ja väljakutsesse liitumiseks külastage ametlikku Pasqali veebisaiti aadressil Pasqal.