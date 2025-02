Tuleviku Avamine: SEALSQ Kvantipäev Ameerika Ühendriikide Tehnoloogilise Iseseisvuse Revolutsiooniks

“`html

SEALSQ Quantum Day 11. veebruaril 2025 on suunatud USA ülimuslikkuse ümberdefineerimisele pooljuhtides, tehisintellektis ja küberjulgeolekus.

Olulised tööstuse liidrid arutavad rahvusliku julgeoleku ja tehnoloogilise võimekuse seoseid.

Üritus toob esile Ameerika vajaduse turvaliste, kodumaalt toodetud pooljuhtide järele.

Fookus post-kvantküberjulgeolekule on hädavajalik, kuna kvantarvutitehnoloogia on valmis muutma kaitsestrateegiaid.

SEALSQ paljastab koostööprojektid ja teadusuuringud post-kvantkrüptograafias tugevama rahvusliku kaitse nimel.

Jagatakse teadmisi turumuutustest ja tehnoloogilise suveräänsuse rollist Ameerika globaalse konkurentsivõime suurendamisel.

SEALSQ Quantum Day on pöördeline hetk USA tehnoloogilise suuna kujundamisel NASDAQ-is.

Valmistuge tehnoloogiliseks läbimurdeks 11. veebruaril 2025, kui SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) korraldab monumentaalse SEALSQ Quantum Day NASDAQ-is. See oluline üritus püüab ümber defineerida USA ülimuslikkust pooljuhtides, post-kvant AI-s ja küberjulgeolekus, luues aluse riigi tehnoloogilisele renessansile.

Kujutage ette elektriseerivat ümarlauda nimega “Tee USA tehnoloogilisse suveräänsusesse.” Siin arutavad tööstuse hiiglased nagu Carlos Moreira, Bernard Vian ja Cristina Dolan dünaamiliselt rahvusliku julgeoleku ja tehnoloogilise võimekuse seoseid. Kogenud moderaator David Fergusson juhib arutelu teemadel nagu Ameerika sõltuvus turvalistest, kodumaistest pooljuhtidest ja laiemad tagajärjed majanduslikule domineerimisele.

Kuid arutelu ei piirdu ainult pooljuhtidega. Üritus käsitleb ka post-kvantküberjulgeoleku piire—hädaolukord, kuna kvantarvutitehnoloogia on valmis revolutsiooniliselt muutma küberkaitse strateegiaid. SEALSQ rõhutab oma juhtrolli, paljastades koostööprojektid ja uuenduslikud teadusuuringud post-kvantkrüptograafias, mis lubavad tugevdada riigi kaitset.

Seminar ei piirdu vaid dialoogiga; oodake paljastavaid teadmisi ja prognoose pooljuhtide valdkonna turumuutuste kohta. Saage sügavam arusaam sellest, kuidas tehnoloogiline suveräänsus võiks tugevdada Ameerika konkurentsivõimet globaalses turul.

Peamine järeldus: Selles innovatsiooni ja sõltumatuse ristteel on SEALSQ Quantum Day kutse Ameerikale haarata oma tehnoloogiline tulevik, edendades dünaamikat sellistes olulistes valdkondades nagu pooljuhid ja küberjulgeolek. Liituge selle olulise aruteluga, mis kujundab homse tehnoloogia maastikku—sest tulevikku luuakse praegu, otse NASDAQ-is!

Kvantjõu vabastamine: Avasta SEALSQ mängumuutvad läbimurded

Milliseid uusi tehnoloogiaid tutvustab SEALSQ Quantum Day?

SEALSQ Quantum Day on määratud olema innovatsioonide esitlemine, mis ümber defineerivad tehnoloogia tuleviku. Nende oodatud läbimurdete seas võime oodata olulisi edusamme turvaliste, kodumaistelt toodetud pooljuhtide arendamisel, mis on USA tehnoloogilise sõltumatuse lahutamatud osad. Need pooljuhid on loodud töötlemiskiirus ja efektiivsuse suurendamiseks, vähendades samal ajal haavatavust küberohtude suhtes.

Lisaks valmistab SEALSQ ette pioneerlikke teadusuuringute esitlemist post-kvantkrüptograafias, mis on hädavajalik andmete kaitsmiseks kvantarvutite arenevate võimete eest. Oodatakse, et ettevõte paljastab ka koostööalti jõupingutusi tööstuse liidritega, mille eesmärk on tõukata küberjulgeoleku tehnoloogia piire.

Miks on post-kvantküberjulgeolek keskne teema?

Kuna kvantarvutus areneb, kujutab see endast potentsiaalseid ohte praegustele krüptograafilistele meetoditele, mis võivad muutuda aegunuks. SEALSQ Quantum Day rõhutab post-kvantküberjulgeoleku protokollide ülemineku tähtsust, mis on immuunsed kvantarvutite dekodeerimisvõime vastu. Keskendudes post-kvantkrüptograafiale, püüab SEALSQ tagada, et tundlik teave jääks turvaliseks, kui kvanttehnoloogia muutub üha laialdasemaks.

Post-kvantküberjulgeolek ei puuduta mitte ainult koheseid lahendusi, vaid ka rahvusliku julgeoleku tulevikukindlustamist. See konverents püüab viia USA selle kriitilise valdkonna etteotsa, vähendades sõltuvust välismaistest tehnoloogiatest ja suurendades vastupidavust potentsiaalsete ohtude suhtes.

Kuidas mõjutab SEALSQ Quantum Day pooljuhtide turgu?

SEALSQ Quantum Day pakub võimalust analüüsida turuennustusi ja muutusi, mida juhivad uuenduslikud tehnoloogiad. Tööstuse eksperdid vaatavad üle, kuidas pooljuhtide tehnoloogia edusammud võiksid positsioneerida USA globaalse pooljuhtide turu liidriks. Oodatakse, et üritus arutab prognoose, mis on seotud turvaliste pooljuhtide suurenenud nõudlusega erinevates sektorites, sealhulgas kaitses ja tarbijaelektroonikas.

SEALSQ Quantum Day teadmised võivad mõjutada turusuundi, võimalike investeeringute suurenemisega pooljuhtide teadus- ja arendustegevusse. See algatus on kriitilise tähtsusega tehnoloogilise suveräänsuse saavutamiseks ja majandusliku domineerimise tugevdamiseks, tagades samal ajal, et kasvu suunatakse tööstuse vajadustega kooskõlas.

