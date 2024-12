Suured muutused Quantum Corporationis! Suured uuendused ja rahalised ümberkorraldused ees.

### Finantsuuendused ja tooteuuendused Quantum Corporationilt

Quantum Corporation: Finantsiliste väljakutsete ületamine ja uuenduste suunamine salvestuslahendustes

### Finantsmaastik

Quantum Corporation teatas hiljuti segastest finantstulemustest teises kvartalis, paljastades aastase tululanguse 7%, kokku 70,5 miljonit dollarit. Siiski näitas ettevõte vastupidavust, lähenedes tasakaalu kohandatud EBITDA-le ja suurendades oma tellimuste kogusummat 14 miljoni dollarini. Need arengud viitavad võimaliku taastumise suunale, kuna Quantum rakendab oma strateegilisi algatusi operatsioonide täiustamiseks ja kulude vähendamiseks.

Julge sammuna oma finantskurssi stabiliseerida ootab Quantum, et saavutab aastaks 2025 kokkuhoidu 40 miljonit dollarit. See strateegiline vaade on viinud ettevõtte tuluprognoosi muutmiseni fiskaalaastaks 2025, ulatudes umbes 280 miljoni dollarini, koos oodatava kohandatud EBITDA-ga, mis on ligikaudu 3 miljonit dollarit. See muutus kajastab mitte ainult proaktiivset vastust praegustele väljakutsetele, vaid positsioneerib Quantum’i ka tulevaseks kasvuks.

### Tooteuuenduste arengud

Quantum teeb tehnoloogiamaailmas laineid, käivitades Scalar i7 RAPTOR-i, revolutsioonilise lintide salvestussüsteemi, mis on kohandatud kunstliku intelligentsuse (AI) ja pilvesalvestuse kasvavate nõudmiste rahuldamiseks. See tipptasemel süsteem pakub salvestustihedust, mis on kuni 200% kõrgem kui traditsioonilised ettevõtte lintide raamatukogud. Praegu on esialgsed seadmed klienditestimise ja sertifitseerimise faasis, sillutades teed laiemaks kasutuselevõtuks.

Lisaks arendab Quantum uut paralleelset failisüsteemi klienti, mis on loodud oma Quantum Myriad kõik-flash failisüsteemi täiustamiseks. See uuenduslik klient on spetsiaalselt optimeeritud NVIDIA GPUDirect Storage® jaoks, mis on kriitilise tähtsusega kõrge jõudlusega rakendustes, mis on seotud AI, masinõppe, kõrge jõudlusega arvutamise ja elu teadustega. Varajase juurdepääsu hindamised selle lubava kliendi jaoks on oodata 2025. aasta esimeses kvartalis, laiem käivitamine on planeeritud hiljem samal aastal.

### Turuintellekt ja tulevased suundumused

Kuna andmesalvestuse vajadused kasvavad koos AI ja pilvetehnoloogiate edusammudega, on Quantum’i tooteuuendused õigeaegsed ja asjakohased. Scalar i7 RAPTOR-i suurenenud salvestustihedus rahuldab otse kaasaegsete rakenduste laienevaid andmevajadusi, muutes selle tugeva konkurendiks salvestuslahenduste turul. Lisaks, parandades ühilduvust NVIDIA arhitektuuriga, positsioneerib Quantum end tõhusalt kõrge jõudlusega arvutamise maastikul.

### Kokkuvõte

Quantum Corporation navigeerib finantsraskustes, samal ajal kui ta sillutab teed tehnoloogilistele edusammudele andmesalvestuses. Strateegiliste kulude kärpimise meetmete, uuenduslike tooteväljundite ja selge tulevikusuunaga salvestuslahendustes on Quantum valmis tulevikus tehnoloogiasektoris tugevamalt esile tõusma.

