See läbimurde krüpteerimine muudab küberturvet—siin on, mida pead teadma

MicroCloud Hologram Inc. tutvustab kvanthomomorfset krüptimist (QHE) edasise andmete turvalisuse jaoks.

QHE kasutab kvantbitide pöörlemist, et pakkuda paremat kaitset andmelekkete eest.

Võtmehaldus on lihtsustatud klassikaliste nurkade kaudu, optimeerides andmete turvalisuse haldamist.

Sellised valdkonnad nagu e-kaubandus, tervishoid ja rahandus saavad kasu krüptitud andmete edastamisest.

Kvantprivaatsuse päring (QPQ) protokoll parandab ettevõtete privaatsusandmete päringute tõhusust.

Kvantkrüptimine seisab silmitsi algsete integreerimisväljakutsetega, kuid lubab tulevikus laialdast kasutuselevõttu.

Need protokollid tähistavad olulist muutust digitaalsete ohutusstandardite ja -praktikate osas.

