Kvantum Kompuutri Aktsiad Kukkuvad: Mida Investeerijad Peavad Teadma

Kasvava turg ja ettevaatlikkuse mõju

Nvidia tegevjuht, Jensen Huang, on teinud silmatorkava ennustuse kvantarvutite tuleviku kohta. Ta hoiatas, et tõeliselt tõhusate kvantarvutite turuletoomine võib võtta hämmastavad 15 kuni 30 aastat, viidates vajadusele oluliselt rohkemate qubitite järele—miljon rohkem kui praegu saadaval.

See avaldus saatis turul šokilaineid, põhjustades järske langusi populaarsetes kvantarvutite aktsiates, sealhulgas IonQ ja Rigetti, mille väärtused langesid vastavalt 39% ja 45%. Investorid jäid kahtlema oma julgete ambitsioonide teostatavuses, eriti Huang’i ettevaatlikkuse tõttu.

Kvantarvutid kasutavad qubite, mis võimaldavad neil teostada arvutusi eksponentsiaalselt kiiremini kui traditsioonilised arvutid. Siiski piiravad nende suurus, hind ja vigade määr praegu nende kasutamist peamiselt niširakendustes teadusuuringutes ja valitsuse sektorites. Seega näib Huang’i prognoos pikaajalise ajakava kohta enne peavoolu vastuvõttu olevat kooskõlas tegelikkusega.

IonQ, mis keskendub kinnipeetud ioonitehnoloogia edendamisele QPU mõõtmete vähendamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks, seisis silmitsi edasiste tagasilöökidega pärast ühe võtmeasutaja lahkumist. Samal ajal jätkab Rigetti uuenduste tegemist, kuid koges samuti juhtimismuudatusi, mis häirisid investoreid.

Hoolimata prognoositavast tulude kasvust on mõlemad ettevõtted nüüd silmatorkavate hindadega võrreldes oma tuludega. IonQ ettevõtte väärtus on 6,3 miljardit dollarit, samas kui Rigetti oma on 2,7 miljardit dollarit, mis viitab potentsiaalsetele riskidele tulevaste investorite jaoks. Seetõttu võivad ettevaatlikud investorid soovida uuesti kaaluda kvantarvutite valdkonda sisenemist, eriti pärast Huang’i rahustavaid ülevaateid.

Kas kvantarvutite buum on läbi? Ülevaade ettevaatlikkusest ja turusuundumustest

Kvantarvutite tulevik: tööstuse ülevaated

Nvidia tegevjuhi, Jensen Huang’i, hiljutised ennustused kvantarvutite tuleviku kohta on käivitanud olulisi arutelusid tehnoloogiasektoris. Ta rõhutas, et ees ootavad suured väljakutsed, tuues esile, et tõhusate kvantarvutite saamine võib võtta 15 kuni 30 aastat. See ajakava sõltub vajadusest miljoni rohkem kui praegu saadaval oleva qubiti järele.

Kvantarvutite aktsiate tagajärjed

Huang’i prognooside valguses kogesid juhtivate kvantarvutite ettevõtete, nagu IonQ ja Rigetti, aktsiad märkimisväärseid langusi, kukkudes vastavalt 39% ja 45%. See langus näitab turgu, mis on üha ettevaatlikum kvanttehnoloogiate praktilisuse ja valmisoleku suhtes peavoolu rakendusteks.

Kvantarvutite mõistmine

Kvantarvutid erinevad põhimõtteliselt traditsioonilistest arvutitest, kasutades qubite, mis võimaldavad ülimalt kiireid arvutusi. Siiski takistavad mitmed tegurid nende praegust rakendust:

– Füüsiline suurus: Kvantarvutid vajavad märkimisväärset füüsilist infrastruktuuri.

– Hind: Investeering, mis on vajalik kvant-süsteemide arendamiseks ja hooldamiseks, on erakordselt kõrge.

– Vigade määr: Suured vigade määrad vajavad keerulisi vigade parandamise meetodeid, mis muudavad arendamise veelgi keerulisemaks.

Need väljakutsed piiravad kvantarvutite kasutamist spetsialiseeritud teadusuuringute ja valitsuse rakendustes, kinnitades Huang’i prognoosi aeglase vastuvõtu kohta.

Praegune kvantarvutite ettevõtete maastik

IonQ püüab lahendada suuruse ja efektiivsuse probleeme uuendusliku kinnipeetud ioonitehnoloogia kaudu, seistes hiljuti silmitsi ebastabiilsusega pärast võtmeasutaja lahkumist. Rigetti, kuigi surub kvantinnovatsiooni piire, on samuti kogenud märkimisväärseid juhtimismuudatusi, mis on häirinud investorite usaldust.

Turuhinnangud ja investorite arvamus

IonQ ja Rigetti hinnangud on tekitanud muresid nende suhtelise hinnastamise üle, kuna nende ettevõtte väärtused ulatuvad stratosfääri:

– IonQ: 6,3 miljardit dollarit

– Rigetti: 2,7 miljardit dollarit

Hoolimata oodatavast tulude kasvust tõstatavad need hinnangud punaseid lippe, viidates sellele, et ettevaatlikud investorid peaksid oma positsioone kvantarvutite aktsiates uuesti hindama. Kiiresti muutuva dünaamika tõttu on vajalik riskide ja potentsiaalsete tulude hoolikas hindamine.

Kvantarvutite investeerimise plussid ja miinused

# Plussid:

– Revolutsiooniline potentsiaal: Kvantarvutid võiksid lahendada probleeme, mis on praegu traditsiooniliste arvutite jaoks lahendamatud.

– Valitsuse ja institutsioonide tugi: Suured investeeringud valitsussektorist kvantteadusesse.

– Kasvav tööstuse huvi: Suurenenud huvi tehnoloogiahiidudelt ja riskikapitalistidelt võib viia innovatsiooni ja läbimurreteni.

# Miinused:

– Pikk ajakava: Huang’i prognoos loob kahtlusi kiirete tagasipöördumiste osas.

– Kõrged hinnangud ja riskid: Praegused hinnangud ei pruugi kajastada tulevaste tulude potentsiaali.

– Tehnilised väljakutsed: Vajadus kvbitite tehnoloogia ja vigade parandamise edusammude järele võib kommertsliku kasutuse edasi lükata.

Tulevased suundumused ja ennustused

Kuna kvantarvutite valdkond areneb, ennustavad eksperdid mõningaid võtme suundumusi:

– Turumängijate konsolideerimine: Ühinemised või ülevõtmised võivad toimuda väiksemate ettevõtete seas, kes võitlevad elujõuliste tehnoloogiate arendamise nimel.

– Suurenenud tähelepanu hübriidlahendustele: Ettevõtted võivad hakata integreerima kvantprotsessoreid traditsiooniliste süsteemidega, et saavutada paremat jõudlust.

– Regulatiivsed raamistikud: Suurema valitsuse huvi korral võivad juhised ja regulatsioonid hakata tekkima, kujundades tööstuse maastikku.

Järeldus

Praegune ettevaatlikkus kvantarvutite turul, mille on esile toonud Jensen Huang’i ennustused, võib osutuda investoreid mõjutavaks hetkeks. Tee teostatavate ja laialdaselt vastuvõetud kvantarvutiteni on keeruline ja täis väljakutseid, mis nõuavad põhjalikku kaalumist. Võib kuluda aastaid, enne kui kvanttehnoloogia potentsiaal täielikult realiseerub, mistõttu on investoritel oluline jääda informeerituks ja ettevaatlikult optimistlikuks selle kiiresti areneva sektori suhtes.

