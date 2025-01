Kvantkompjutering: 20-års ventetid? Nvidias administrerende direktør utløser aksjefall!

“`html

Kvantkompuutingu Tulevik Uurimise All

Kvantkompuutingu valdkond on hiljuti saanud tugevaid lööke Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi kommentaaride tõttu. Ta märkis, et kvantkompuutrite praktiline kasulikkus ei pruugi realiseeruda veel kahekümne aasta jooksul, mis viis tuntud kvantfirmade aktsiahindade järsu languseni. Teated näitavad, et Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing ja IonQ aktsiad langesid üle 40%, kaotades turuväärtuses rohkem kui 8 miljardit dollarit.

Huang väljendas, et kvantuuenduste ajakava arutamisel võib 15 kuni 30 aastat olla mõistlik, kusjuures 20 aastat on tööstuse ekspertide seas levinud arvamus. See pessimistlik vaade tõmbab paralleele pika arendusprotsessiga, mida Nvidia läbiviis kiirendatud arvutamise täiustamiseks.

Huvitav on see, et see perspektiiv ei piirdu ainult Huangiga. Ivana Delevska, Spear Investi peamine investeerimisjuht, kajastab sarnaseid tundeid, pidades 15 kuni 20-aastast prognoosi üsna pragmaatiliseks. Kuigi kvanttehnoloogia teeb edusamme, alates Hiina läbimurretest krüptograafias kuni Google’i rekordilise Willow kiibini, jääb selle potentsiaal tohutuks.

Hoolimata nendest edusammudest peetakse kvantkompuutritehnoloogiat endiselt algeliseks, sarnaselt klassikalise arvutamise varajastele päevadele 20. sajandi lõpus. Ootus kasvab, kui eksperdid mõtisklevad, kas Huangi prognoos osutub täpseks kvantkompuutingu tee määratlemisel laialdasemaks kasutamiseks.

Kas Kvantkompuutimine Seisab Silmitsi Pikendatud Viivitusega? Ülevaated ja Analüüs

Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi hiljutised kommentaarid on visanud varju kvantkompuutimise tuleviku üle, põhjustades olulisi kõikumisi kvantfirmade aktsiaturul. Tõdedes, et kvantkompuutrite praktilised rakendused võivad olla endiselt 15 kuni 30 aasta kaugusel, peavad tööstuse osalised oma investeeringud ja ootused uuesti hindama.

### Kvantkompuutimise Potentsiaali Mõistmine

Kvantkompuutimine hoiab endas lubadust lahendada keerulisi probleeme, mida klassikalised arvutid ei suuda lahendada. See tehnoloogia võib revolutsiooniliselt muuta valdkondi nagu krüptograafia, materjaliteadus ja keeruliste süsteemide simuleerimine. Hoolimata pidevatest edusammudest tundub laiem praktiline rakendamine siiski kaugel.

### Turumõju ja Aktsiate Langus

Pärast Huangi märkusi langesid aktsiad kvantkompuutimise valdkonna suurte tegijate seas, sealhulgas Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing ja IonQ, üle 40%. See langus tähendab hämmastavat kaotust üle 8 miljardi dollari turuväärtuses, peegeldades investorite muresid tehnoloogiliste läbimurrete ajakava üle.

### Ülevaated Tööstuse Ekspertidelt

Huangi prognoosid ei ole täiesti üksildased. Ivana Delevska Spear Investist toetab arvamust, et 15 kuni 20-aastane ajavahemik on mõistlik kvantkompuutrite täieliku potentsiaali saavutamiseks. Sellised perspektiivid viitavad mõõdukama lähenemise vajadusele sektori tuleviku hindamisel.

### Praegused Suundumused ja Innovatsioonid

Kvantkompuutimise maastik on dünaamiline, sealhulgas tähelepanuväärsed arengud, sealhulgas:

– **Google’i Willow kiip**: Märkimisväärne saavutus, mis näitab kvantprotsessimise võimekuse edusamme.

– **Läbimurded Hiinas**: Olulised edusammud kvantkrüptograafias ja muudes valdkondades, mis viitab globaalsetele konkurentsile selles valdkonnas.

### Kvantkompuutimise Plussid ja Miinused

**Plussid:**

– Potentsiaal lahendada probleeme, mis võtavad klassikalistel arvutitel aastaid.

– Võime täiustada tehisintellekti ja masinõpet kiiremate töötlemisvõimetega.

– Võimalused läbimurdeteks farmaatsias ja materjalide avastamises.

**Miinused:**

– Endiselt varajases arendusetapis, praktiliste rakenduste hindamine on hinnanguliselt aastakümnete kaugusel.

– Kõrged kulud, mis on seotud teadus- ja arendustegevuse ning rakendamisega.

– Tehnilised väljakutsed qubitide stabiilsuse ja vigade parandamise säilitamisel.

### Piirangud ja Väljakutsed

Kvantkompuuteritel on ees suured takistused, sealhulgas:

– **Vigade määr**: Praegused kvantkompuuterid peavad ületama kõrged vigade määrad.

– **Skaalautuvus**: Suurte kvantide kokkupanemine stabiilseks süsteemiks jääb keeruliseks väljakutseks.

### Tuleviku Ennustused ja Ülevaated

Kuna kvantkompuutimise valdkond edeneb, oodatakse järgmisi suundi:

– **Suurenenud Investeeringud**: Kuigi aktsiate volatiilsus on murettekitav, viitab suurte tehnoloogiafirmade jätkuv investeering pikaajalisele usule tehnoloogia potentsiaali.

– **Regulatiivsed Arengud**: Valitsused võivad kehtestada poliitikaid kvantuurimise toetamiseks, arvestades selle strateegilist tähtsust.

– **Fookuse Muutused**: Ettevõtted võivad pöörduda hübriidsete süsteemide poole, mis ühendavad kvant- ja klassikalist arvutamist, et pakkuda koheseid eeliseid, samal ajal kui tehnoloogia küpseb.

### Järeldus

Kvantkompuutimise tulevik on täis ebakindlust, kuid see jääb tohutu potentsiaali ja huvi valdkonnaks. Kuigi laialdase kasutuselevõtu ajakava võib olla pikem kui eelnevalt loodetud, näitavad pidevad uuendused ja investeeringud, et teekond, kuigi aeglane, jätkab arengut. Kui eksperdid hindavad Huangi prognoose, jääb üks asi selgeks: kvantkompuutimine on valdkond, mis võiks tehnoloogiat ja tööstust ümber defineerida, kui takistused suudetakse tõhusalt ületada.

Lisainformatsiooni saamiseks kvantkompuutimise edusammude kohta külastage IBM Quantum Computing.

