Avage piiramatu andmehoidla Quantum’i revolutsioonilise Myriad süsteemiga

Quantumi Myriad kõik-flash failisüsteem võimaldab vaevatult laiendada salvestusruumi dünaamilise, automaatse andmete tasakaalustamisega.

Alustage viie NVMe salvestusserveri sõlmega ja laiendage oma võimsust kiiresti ja lihtsalt.

Toetab edasijõudnud tehnoloogiaid ja protokolle, sealhulgas Nvidia GPUdirect, SMB ja NFS, mis on ideaalne AI ja kõrge jõudlusega arvutamiseks.

Pakkuda tuge 400 GbE RDMA infrastruktuurile ja Solidigm SSD-dele, mille maht on kuni 122,88 TB.

Saavuta tõhusad mahud kuni 480 PB mitme sõlme kaudu, muljetavaldava patchi tihedusega 6 PB vaid 5RU rack-ruumis.

Omab inline kompressiooni ja deduplication’i, pakkudes kuni 20x andmete vähendamise määra tõhususe suurendamiseks.

Quantumi uuendused lubavad märkimisväärseid energiasääste ja vähendatud jahutuskulusid, edendades andmehalduse võimekust.

Andmehalduse murrangulises hüppes on Quantum tutvustanud uusi täiustusi oma Myriad kõik-flash failisüsteemis. See uuenduslik süsteem, nüüd dünaamilise, automaatse andmete tasakaalustamisega, võimaldab ettevõtetel vaevatult laiendada oma salvestusruumi katkestusteta. Kujutage ette, et alustate vaid viie NVMe salvestusserveri sõlmega ja laiendate oma võimsust vaid mõne klikiga—ilma administratiivsete probleemideta ja kõik vaid minutite jooksul!

Myriad toetab tipptasemel tehnoloogiaid, nagu Nvidia GPUdirect, ning mahutab olulisi protokolle, nagu SMB ja NFS, muutes selle ideaalselt kohandatuks AI, kõrge jõudlusega arvutamise ja video renderdamise ülesannete jaoks. Quantum’i tehniline direktor rõhutas, kuidas kasutajad saavad salvestusnodeid sujuvalt lisada, optimeerides jõudlust ja võimsust nende tegevuste arenedes.

Viimane uuendus toob kaasa tugeva toe 400 GbE RDMA infrastruktuurile ja tutvustab suuri Solidigm SSD-sid, mille mahud ulatuvad kuni 122,88 TB. See tähendab, et ettevõtted saavad saavutada hämmastavaid tiheduse, potentsiaalsete tõhusate mahtude ulatudes kuni 480 PB mitme sõlme kaudu. Mõelge vaid—6 PB vaid 5RU rack-ruumis!

Aga see pole veel kõik. Kasutajad saavad kasu tipptasemel inline kompressioonist ja deduplication’ist, mis pakub kuni 20x andmete vähendamise määra. See tähendab vähem füüsilist ruumi, märkimisväärseid energiasääste ja vähendatud jahutuskulusid. Quantum ei defineeri mitte ainult salvestust; nad kujundavad andmehalduse tulevikku.

Ärge oodake 2025. aastani, et uurida neid mängumuutvaid funktsioone. Tere tulemast salvestuse tulevikku juba täna Quantum’i Myriadiga—koht, kus maht kohtub jõudlusega!

Revolutsioonige oma andmehaldus: Avasta Quantum’i Myriad täiustused!

## Quantum’i Myriad kõik-flash failisüsteemi täiustatud funktsioonid

Quantum on hiljuti tutvustanud murrangulisi täiustusi oma Myriad kõik-flash failisüsteemis, täiustades, kuidas ettevõtted andmeid haldavad. Need täiustused keskenduvad vaevatule skaleeritavusele, kõrge jõudlusega võimalustele ja olulistele operatiivsetele efektiivsustele.

Peamised uuendused ja spetsifikatsioonid

– Dünaamiline, automaatne andmete tasakaalustamine: See funktsioon võimaldab sujuvat skaleerimist, lisades salvestusnodeid katkestusteta. Kasutajad saavad alustada vaid viie NVMe salvestusserveri sõlmega ja skaleerida vaid mõne klikiga.

– Tugi 400 GbE RDMA infrastruktuurile: See edasijõudnud tugi suurendab oluliselt võrgu läbilaskevõimet ja vähendab latentsust, mis on hädavajalik kõrge nõudlusega rakenduste jaoks.

– Solidigm SSD-de maht: Uute SSD-dega, mille mahud ulatuvad kuni 122,88 TB, saavad organisatsioonid maksimeerida oma salvestusvõimet, saavutades tõhusad mahud kuni 480 PB mitme sõlme kaudu—mängumuutja andmeintensiivsetes tööstustes.

– Inline kompressioon ja deduplication: Süsteemi edasijõudnud andmehalduse võimekused edendavad kuni 20x andmete mahu vähenemist, mis säästab füüsilist ruumi ja vähendab operatiivkulusid, mis on seotud energia ja jahutusega.

Turusuundumused ja trendid

– Kasvav nõudlus AI ja HPC järele: Tehisintellekti ja kõrge jõudlusega arvutamise (HPC) rakenduste tõus suurendab nõudlust edasijõudnud andmesalvestuslahenduste, nagu Myriad, järele.

– Jätkusuutlikkuse fookus: Energiatarbimise ja keskkonnamõjude suurenenud murede tõttu aitab Myriad’i efektiivne andmehaldus ettevõtetel vähendada oma süsiniku jalajälge vähendatud energia ja jahutuse vajaduste kaudu.

Piirangud ja kaalutlused

Kuigi Myriadil on märkimisväärseid eeliseid, peaksid potentsiaalsed kasutajad arvestama:

– Kuluimplikatsioonid: Uuendamine uusimale tehnoloogiale võib nõuda märkimisväärseid investeeringuid, mis võib olla takistuseks väiksematele organisatsioonidele.

– Ühilduvusnõuded: Veenduge, et olemasolev infrastruktuur saaks sujuvalt integreeruda Myriad’i edasijõudnud võimekustega, eriti vanade süsteemide puhul.

## Seotud küsimused

1. Millised tööstusharud saavad Quantum’i Myriad kõik-flash failisüsteemist kõige rohkem kasu?

– Tootmis- ja videoproduktsioonitööstused, tervishoid ja suurandmete analüüs saavad Myriad’i kõrge tihedusega salvestusest ja kiiretest ligipääsukiirusest tohutut kasu, eriti need, kes kasutavad AI-d ja HPC-d.

2. Kuidas tagab Quantum andmete turvalisuse oma Myriad süsteemis?

– Quantum pakub tugevaid turvameetmeid, sealhulgas andmete krüpteerimist, juurdepääsukontrolle ja põhjalikke auditiloge, et kaitsta tundlikku teavet ja järgida tööstusstandardeid.

3. Mis eristab Quantum’i Myriad’i teistest turul olevatest salvestuslahendustest?

– Myriad’i ainulaadne kombinatsioon sujuvast skaleeritavusest, kõrge jõudlusega andmetöötlusest ja uuenduslikest kompressioonitehnoloogiatest seab selle võrreldes traditsiooniliste salvestussüsteemidega juhtivaks.

Rohkem teavet Quantum’i pakkumiste kohta leiate Quantum’i ametlikult veebisaidilt.