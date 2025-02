Ameerika tehnoloogia tuleviku avamine: SEALSQ kvantpäev keskendub olulistele uuendustele

SEALSQ Quantum Day on kavandatud 11. veebruariks 2025 NASDAQ-is, keskendudes USA tehnoloogilisele iseseisvusele.

Üritusel toimub ringlauaarutelu teemal “Teekond USA tehnoloogilise suveräänsuse poole”, mida juhib David Fergusson.

Tööstuse juhid käsitlevad kriitilisi küsimusi, mis on seotud riikliku julgeolekuga, eriti pooljuhtide tootmise ja disainiga.

Paneelarutelud käsitlevad ka post-kvantküberturvalisuse strateegiaid, et tugevdada kaitset tulevaste ohtude vastu.

SEALSQ demonstreerib oma pühendumust innovatsioonile ja juhtimisele post-kvantkrüptograafias strateegiliste partnerluste ja teadusuuringute kaudu.

Valmistuge tehnoloogia ekstravagantsiks NASDAQ-is! 11. veebruaril 2025 korraldab SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) oma uuendusliku ürituse, SEALSQ Quantum Day, tuues esile USA kiire vajaduse taastada oma tehnoloogiline iseseisvus pooljuhtide, post-kvant AI ja küberturvalisuse valdkondades.

Selle ürituse keskmes on köitev ringlauaarutelu pealkirjaga “Teekond USA tehnoloogilise suveräänsuse poole.” Erakordsed tööstuse juhid, nagu Carlos Moreira, Bernard Vian ja Cristina Dolan, osalevad mõtlemapanevates dialoogides. David Fergussoni juhitud arutelu käsitleb olulisi teemasid, mis on seotud riikliku julgeolekuga, rõhutades vajadust kodumaiselt toodetud, turvaliste pooljuhtide järele ning keskendudes majanduslikule konkurentsivõimele, et säilitada Ameerika ülekaal kiibi disainis ja tootmises.

Kuid see ei jää siia. Paneel arutab post-kvantküberturvalisust, välja töötades strateegiaid, mis loovad kaitse tulevaste kvantohvrite vastu. See üritus tõstab esile SEALSQ pioneerrolli post-kvantkrüptograafia valdkonnas, demonstreerides nende pühendumust innovatsioonile strateegiliste partnerluste ja tipptasemel teadusuuringute kaudu.

Liituge selle olulise aruteluga, mis lubab kujundada Ameerika tehnoloogia tulevikku, suurendades rahva julgeolekut ja majanduslikku staatust. Ärge jätke vahele – tehnoloogia tulevikku arendatakse just praegu ja see toimub NASDAQ-is!

Peamine järeldus: Ameerika seistes tehnoloogilise iseseisvuse ristteel, eesmärk SEALSQ Quantum Day on ümber defineerida selle tulevik, edendades innovatsiooni pooljuhtides ja küberturvalisuses.

Avades tuleviku: Süvitsi minek SEALSQ Quantum Day’sse

Ülevaade

11. veebruaril 2025 korraldab SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) oodatud SEALSQ Quantum Day NASDAQ-is, uuenduslik üritus, mille eesmärk on elavdada USA tehnoloogilist iseseisvust, eriti pooljuhtide, post-kvant AI ja küberturvalisuse valdkondades. Üritusel toimub tähelepanuväärne ringlauaarutelu “Teekond USA tehnoloogilise suveräänsuse poole”, kus osalevad tööstuse juhid nagu Carlos Moreira, Bernard Vian ja Cristina Dolan. Nad arutavad olulisi teemasid, mis on seotud riikliku julgeoleku ja majandusliku konkurentsivõimega tehnoloogilises valdkonnas.

Peamised teadmised ja omadused

1. Riikliku julgeoleku tagajärjed: Üritus rõhutab, kui oluline on turvaliste ja kodumaiselt toodetud pooljuhtide roll riikliku julgeoleku kaitsmisel, võrreldes muutuvate globaalsete ohtudega.

2. Innovatsioon post-kvantküberturvalisuses: Kuna kvantkompuutimine areneb, käsitleb ringlauaarutelu vajadust välja töötada tugevaid kaitsemeetmeid võimalike kvantküberturbeohtude vastu, muutes post-kvantkrüptograafia keskseks fookuseks.

3. Strateegilised partnerlused: SEALSQ pühendumust innovatsioonile rõhutavad käimasolevad koostööprojektid akadeemiliste asutuste ja tööstuse mängijatega, mille eesmärk on edendada tipptasemel teadusuuringute valdkonnas kvanttehnoloogias.

4. Turuanalüüs ja prognoosid: Seminaril antakse ka prognoose pooljuhtide sektori turusuundumuste kohta ning analüüsitakse tehnoloogilise suveräänsuse tagajärgi majanduslikule konkurentsivõimele.

Plussid ja miinused

Plussid:

– Suurendab arusaama riiklikust tehnoloogilisest julgeolekust.

– Rõhutab innovatsioone post-kvantkrüptograafias.

– Edendab koostööd tööstuse juhtide ja poliitikakujundajate vahel.

Miinused:

– Kodumaistele tehnoloogiatele üleminekuga võivad kaasneda potentsiaalselt kõrged kulud.

– Uute tehnoloogiate aeglane esialgne vastuvõtt.

Piirangud ja väljakutsed

– Ressursipiirangud: Üleminek turvaliste pooljuhtide tootmisele võib vajada märkimisväärseid investeeringuid ja aega.

– Rakenduste keerukus: Olemasoleva infrastruktuuri kohandamine uute tehnoloogiate, nagu post-kvant AI, toetamiseks võib osutuda oluliseks tehniliseks väljakutseks.

Prognoosid ja suundumused

– Investeeringute suurenemine: Tõenäoliselt suureneb investeeringute maht pooljuhtide tööstuses, kuna ettevõtted ja valitsused mõistavad suveräänsete tehnoloogiate vajadust.

– Post-kvantlahenduste kasv: Kuna küberturbeohud arenevad, muutuvad lahendused, mis integreerivad post-kvantkrüptograafilisi algoritme, kriitiliseks tundlike andmete kaitsmiseks.

Korduma kippuvad küsimused

# 1. Millised on SEALSQ Quantum Day peamised eesmärgid?

Peamised eesmärgid on rõhutada tehnoloogilise suveräänsuse tähtsust USA-s, hõlbustada arutelusid riikliku julgeoleku üle ning edendada innovatsiooni pooljuhtides ja post-kvantküberturvalisuses.

# 2. Kes on ürituse peamised osalejad?

Üritusel osalevad eristuvad juhid nagu Carlos Moreira, Bernard Vian ja Cristina Dolan, David Fergussoni juhtimisel, kõik eksperdid valdkondades, mis põimivad tehnoloogiat ja riiklikku julgeolekut.

# 3. Kuidas mõjutab see üritus USA konkurentsivõimet tehnoloogias?

Keskendudes kodumaistele pooljuhtide tootmisele ja edasisele küberturvalisusele, eesmärk on tugevdada USA majanduslikku positsiooni ja julgeolekut, tagades, et Ameerika innovatsioonid suudavad globaalses mastaabis konkurentsis püsida.

