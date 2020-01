Este viernes, el mejor tributo a The Beatles

El próximo 31 de enero, el teatro Juan Luis Galiardo acogerá el mejor tributo a The Beatles, con “The Beatles Abbey Road Show”. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha anunciado que aún se pueden adquirir las entradas, al precio de 20 euros, en los puntos de venta Bar Torres en San Roque, Discos Grammy en Algeciras y online en www.sacaentradas.com

En esta actuación, que comenzará a las 22 horas, colabora el Ayuntamiento de San Roque a través de la delegación de Cultura, la empresa municipal Multimedia, y Ventura.

Abbey Road es, sin ningún tipo de duda, uno de los mejores tributos del mundo a los Beatles. Sobre el escenario consiguen una increíble fidelidad a las voces y sonido originales, y son capaces de recrear toda la música de la discografía de los de Liverpool. Incluso los instrumentos utilizados son los mismos que utilizaban John Lenon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Durante sus 30 años de carrera, los Abbey Road han realizado más de 2000 conciertos en cuatro continentes. Han sido considerados por la revista Moho como la quinta mejor banda tributo del mundo y la primera de habla no inglesa dentro del universo Beatles.

Canciones como Love Me Do, She Loves You, Y Want Tono Hold Your Hand, Help!, Yesterday, Penny Lane, Hey Jude, Let It Be y otras muchas forman parte de un espectáculo para todas las edades, donde el público puede cantar y bailar unas canciones que ya son universales y que forman parte del imaginario musical de todo amante de la música.

