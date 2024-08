Progreso y Perspectivas de la Reforma de Justicia Penal en Burundi

Burundi está avanzando significativamente en la reforma de la justicia penal, abordando problemas sistémicos como la corrupción, la ineficiencia y los abusos de derechos humanos. Las actualizaciones legislativas, la capacitación judicial, las mejoras en prisiones, la ampliación de la asistencia legal y la participación comunitaria son áreas clave de enfoque. Estas reformas tienen como objetivo mejorar la equidad, reducir los retrasos en los casos y mejorar el clima empresarial al fomentar un entorno legal más predecible. Aún existen desafíos, como la voluntad política y las limitaciones de recursos, pero los esfuerzos en curso sugieren una trayectoria positiva para un sistema judicial reformado en Burundi.

Para más detalles, puedes leer el artículo completo [aquí](https://mgz.com.tw/2024/07/29/criminal-justice-reform-in-burundi-steps-forward/).

The source of the article is from the blog enp.gr