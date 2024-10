¡No Creerás lo que Esta Empresa Familiar Está Haciendo para Mantenerse a Flote!

En un giro cautivador de los acontecimientos, una querida casa de huéspedes en Filey Bay, Yorkshire del Norte, está lista para seguir encantando a los visitantes, una vez más bajo el liderazgo de la misma familia. La apreciada casa de huéspedes Filey Grange de la familia Hewitt ha recibido un impulso con un préstamo de £266.5k, asegurando la transición sin problemas del negocio desde sus fundadores a su hijo, James.

Preparando el Escenario Para un Nuevo Capítulo

Con el testigo pasado a James Hewitt, esto marca su primera incursión en el sector inmobiliario comercial, comprometido a mantener la impecable reputación de la casa de huéspedes. Filey Grange ha sido consistentemente galardonada con un premio Gold de cinco estrellas y tiene una impresionante calificación del 96% en TripAdvisor. James y su esposa están determinados a mantener estos altos estándares.

Una Asociación Financiera Estratégica

La Building Society Cumberland, conocida por sus servicios financieros centrados en la hospitalidad, desempeñó un papel fundamental en la adquisición. A pesar de los desafíos financieros iniciales, The Cumberland reconoció el potencial de Filey Grange para el éxito durante todo el año, brindando el apoyo financiero necesario donde otros vacilaron.

Las Personas Detrás del Éxito

James atribuye gran parte de su éxito a Katherine Thomson, la Gerente de Relaciones Comerciales de The Cumberland. Su experiencia aseguró una transición de propiedad sin problemas, involucrando a expertos legales de confianza de Setfords Solicitors.

Un Oasis Durante Todo el Año

Ubicado cerca de la aclamada playa de Filey, Filey Grange es más que un refugio de verano. Con planes de contratar personal adicional para satisfacer la mayor demanda, James imagina transformar la casa de huéspedes en un refugio para todas las estaciones, atendiendo a amantes de la naturaleza y viajeros de negocios por igual.

