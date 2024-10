Descubrimiento de una Galaxia Inusual Desafía la Comprensión Actual

Un equipo de astrónomos ha realizado recientemente un descubrimiento revolucionario al descubrir una galaxia como ninguna vista antes. A diferencia de las galaxias caóticas y enanas que se creía existían en el universo temprano, esta galaxia recién encontrada, denominada REBELS-25, guarda un sorprendente parecido con nuestra propia Vía Láctea. Lo que distingue este descubrimiento es que data de una época en la que el universo tenía solo 700 millones de años de edad, desafiando la sabiduría convencional.

Los expertos habían teorizado durante mucho tiempo que las galaxias espirales ordenadas, caracterizadas por brazos bien definidos y una extensa cantidad de gas y polvo frío, requerían miles de millones de años para formarse bajo condiciones específicas. Sin embargo, la existencia de REBELS-25, revelada utilizando el innovador telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), desafía estas suposiciones y motiva a los investigadores a reevaluar su comprensión sobre la evolución galáctica temprana.

A diferencia de los telescopios tradicionales, las 66 antenas de alta precisión del telescopio ALMA permiten la observación de objetos distantes al capturar las ondas de radio emitidas por fenómenos astronómicos. En el caso de REBELS-25, las ondas de radio viajaron miles de millones de años antes de llegar a la Tierra, donde finalmente fueron interceptadas y decodificadas en el Desierto de Atacama, Chile, permitiendo a los astrónomos descifrar la estructura y rotación de la galaxia.

Este descubrimiento inesperado plantea preguntas intrigantes sobre la formación y evolución de las galaxias en el universo naciente. Si las galaxias similares a REBELS-25 eran comunes en el cosmos temprano, sugiere una historia más compleja del desarrollo cósmico de lo previamente imaginado. Algunos científicos están considerando ahora los restos de estas antiguas galaxias como posibles llaves para desvelar los misterios en torno a la formación de estructuras como nuestra propia Vía Láctea y las primeras estrellas nacidas después del Big Bang.

The source of the article is from the blog elperiodicodearanjuez.es